ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ; ବାଜି ମାରିନେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସନାତନ, ବଦଳିଲା ସିଟ୍
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ'ରେ ଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2026/27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ । ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ'ରେ ଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହକୁଡ଼ । ଉଭୟଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ ବଦଳିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଦିନଟି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର ଆଜି ଫିକା ପଡିଛି ।
ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସପ୍ତଦଶ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ । ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ । ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଝଲସୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଫିକା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହକୁଡ଼ । ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।
ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ବସିବା ଆସନ ବଦଳି ଯାଇଛି । ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ G19 ଆସନରେ ବସୁଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କୁ F19 ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ F14 ଆସନରେ ବସୁଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କୁ F21 ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆସନକୁ ପୁରୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସୋରର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାଧବ ଧଡାଙ୍କ ସିଟ ସହ ସନାତନଙ୍କ ସିଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁହଁରେ ସରକାର ମିଛ କୁହାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସନାତନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଶାସକ, ବିରୋଧୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନଜର ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇନଥିଲେ । ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସନାତନ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଦୁଇ ବିଧାୟକ ମିଳିଥିବା ନୂଆ ଆସନରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବିଜେଡିର କିଛି ବିଧାୟକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଠାରରେ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ବସି ରହିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବସି ରହିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବତନ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୁଳମଣି ରାଉତ, ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗୃହ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ । ଗୃହର ସମବେଦନା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହରେ ଦୁଇ ମିନିଟ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଆଗତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ । ଏହାରି ଉପରେ ଗୃହରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କିଛି ନଥିବା କହି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ । ଏହି ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ପୂର୍ବବତ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସନାତନ ନିଜ ଆସନରେ ବସି ରହିଥିଲେ । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ ଉଦଳା ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଢେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ବସି ରହିଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମେ ଅରବିନ୍ଦ ବିଧାନସଭା ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ । ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତି ରଖିଥିଲେ । ଏହା ସହ ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ । ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭାରେ ଆସନ ବଦଳିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି । କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ନକରିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିବ ତାହା କରିବି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ଶୁଣିଲି । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଛି, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲି ।"
ସେହିପରି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଜାଣିନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ କଥା କହିବାରୁ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି । ବିଜେଡ଼ିରୁ ବାହାରି ମୁଁ ଦୁଃଖି ନାହିଁ କି ଶୁଖି ନାହିଁ । ନିଲମ୍ବନ ନ୍ୟାୟ କି ଅନ୍ୟାୟ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ । ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି । ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଫେରିବା ଆଶା ନାହିଁ ।
