ସାବଧାନ ! ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭେଜାଲ କ୍ଷୀର
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାର୍ଷିକ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 11 । ରାଜ୍ୟରେ ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ । ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଲା ଖବର ।
Published : February 18, 2026 at 6:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସହରାଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦୁଗ୍ଧ ପାଇଁ ଓମଫେଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭେଜାଲ କ୍ଷୀର ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । 2025 ରେ 88 ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷୀରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ 8 ଟି ନମୁନା ନିମ୍ନମାନର ବାହାରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମ୍ଫେଡ ବ୍ୟତୀତ 22ଟି କମ୍ପାନୀ ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ 10 ଟି ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ 12 ଟି ରାଜ୍ୟ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ରହିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 1742 ଓ 1767 ଟଙ୍କା-
National statistical office ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ survey on house hold consumption expenditure 2023-24 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତଥ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 1742 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 1767ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 2546 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 3469 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସର୍ବ ଭାରତୀୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 2057 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 2190 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସର୍ବଭାରତିୟ ସ୍ତରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 2853 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 4225 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ସାବଧାନ ! ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ-
ସାବଧାନ, ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ । ମାପରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 7 ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ । ଆଦାୟ ହୋଇଛି 80 ହଜାର ଜରିମାନା । ଏଥିରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଏଲାରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନାଁ ବି ରହିଛି । କେନ୍ଦୁଝରର 3, ସମ୍ବଲପୁରର 2 ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ରହିଛି । ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର କହୁଛି ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 23ଟି ଗହଣା ଦୋକାନ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାପରେ ତ୍ରୁଟି କରୁଥିବା ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ 18 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାର୍ଷିକ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 11-
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାର୍ଷିକ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 11 । ରାଜ୍ୟରେ 7919 ଜଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଚାଷ । ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ରହିଛି 10 ହଜାର 416 ଲକ୍ଷ 91 ହଜାର ଟଙ୍କା । 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 27.18 ଲକ୍ଷ ଫଳ ହୋଇଛି ଉତ୍ପାଦନ । ସର୍ବାଧିକ ପୁରୀରେ 586 ଜଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଫଳ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 115 ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଚାଷ । ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ; ବାଜି ମାରିନେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସନାତନ, ବଦଳିଲା ସିଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର