ETV Bharat / politics

ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା, 4ଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏମଏମଡିଆରକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

Odisha assembly adjourns amidst opposition uproar over MMDR act and textbook row
ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲାରେ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଲତବୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ହୋହାଲ୍ଲା ଓ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବିରୋଧୀ ମାନେ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତାଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ | ଫଳରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବାଚସ୍ପତି ସଭାକୁ 1.10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟର ବିରତି ପରେ ଅପରାହ୍ନ 1.10ରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁ ଗୃହକୁ ପୁଣିଥରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ମୁତଲବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ।

ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା, 4ଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ (Etv Bharat)


ପ୍ରଥମେ ଦିବଙ୍ଗତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହ ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା । ଦିବଙ୍ଗତମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗୃହରେ ଏକ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ପରେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଗୃହର ମାହୋଲ। ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନାରାବାଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏମଏମଡିଆର ଆଇନକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

Odisha assembly adjourns
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ (Etv Bharat)

ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଅନିୟମିତତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ -କଂଗ୍ରେସ

"ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଖାଲି MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଆମେ ଗୃହରେ ଉଠାଇଛୁ। ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଯୋଗାଇଦେବେ । ହେଲେ ଏଯାଏ ଯୋଗାଇଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତକାଲି ତରବରିଆ ଭାବରେ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ସରକାର ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ ।

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଗୃହରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ସରକାର-ବିଜେଡି

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିନାହୁଁ । ବରଂ ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛୁ । ସରକାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଶ୍ନ । ତେଣୁ ଏହାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିସହ ବିଧାନସଭା ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମଞ୍ଚରେ ଏହି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ସରକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

Odisha assembly adjourns
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ (Etv Bharat)

ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ-ବିଜେପି

ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ତାହା ନବୁଝି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିଲେନି ଏବଂ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ବହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାର୍ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି । 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଂଶୋଧିତ ବହି ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ବହି ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାର୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ନକରି ବିଧାନସଭାରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA ASSEMBLY ADJOURNED
MMDR IN ODISHA ASSEMBLY
TEXTBOOK ROW IN MONSOON SESSION
ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
ODISHA ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.