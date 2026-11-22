ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ବିବାଦ; ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଗଜପତିର 6 ବାସିନ୍ଦା, ପୁଣି ତେଜିଲା ଉତ୍ତେଜନା
ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 6ଜଣ ବାସିନ୍ଦା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନର ଚାପରେ 3 ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟାହର କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : November 22, 2026 at 11:30 PM IST
ଗଜପତି: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆର କିଛି ଗ୍ରାମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିବାଦ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଡ ଚାଲ ଖେଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶାର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଏବେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ତେବେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବେ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସୀମାରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ସଜାଗ ହେବ ।
ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ୱାର୍ଡମେମ୍ବର ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ୩ଜଣ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ ।
ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ମାଣିକପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଗୁରୁନାଥ ଶବର ଓ ବିପ୍ର ଶବର, ଶାଙ୍କୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜିତୁ ଶବର, ମାଧିଆଖାଲ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବର ଓ ସୁକୁ ଶବର ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ଶବର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଜୁଷା ରାଜସ୍ବ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନ ଶାବାକୋଟା ଓ ବୁଢ଼ାରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ଶାବାକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓ ଜଣେ ବୁଢାରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ତହସିଲଦାର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିପିଓ ମାଧବାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନିଶିକା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧୁ କାର୍ଜୀ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା ଶବର ପ୍ରମୁଖ ମାଣିକପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ସେଠାରେ ଥିବା ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆଲୋଚନା ପରେ ଜିତୁ ଶବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବର ଓ ସୁକୁ ଶବର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଞ୍ଜୁଷା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁନାଥ ଶବର, ବିପ୍ର ଶବର ଓ ଶଙ୍କର ଶବର ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍କୁ ଭେଟିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘଟଣା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ (SI) ଓ ଭିଆର୍ଓ (VRO) ମାଣିକପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ ସହ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗଙ୍ଗାବାଡ ସୀମାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଛଅଟି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଅଛି—ଗୁଡିଖୁଡି, ମାଧିଆ ଖୋଲ, ବୁର୍ସିଂ, ଅମାରିଙ୍ଗି, ମାଣିକପାଟଣା, ଆଖଡା—ଏହିଁ ଛଅଟି ଗାଁରୁ ଆମର ଛଅ ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଓଡିଶା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କହିଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ।
ସେ ସମୟରେ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା । ଏହା ଆଜିକାର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ଓ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି। ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଗଜପତି ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିନଥାନ୍ତା ।
ଯୋଉମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ ବି ପାଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାଜନେତାମାନେ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଙ୍ଗାବାଡ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ଗୁଡିକ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ରେସନ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ବହୁତ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁବାର ଦାବି କରୁଛୁ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଓ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଂଚଳର କିଛି ଲୋକେ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନନେବା ପାଇଁ ଓହିରା ଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନନେବା ପାଇଁ କୁହା ଯାଇଛି । ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରଲିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି ।"
ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସବୁବେଳେ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା 26 ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପ୍ରତିକ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କୋଟିଆ ପରେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼: ଓଡ଼ିଶା ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବେ 103 ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି