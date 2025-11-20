ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡାର ନୂଆ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ

ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ମାଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରା ପରିବାର ସହ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଜୟ ନେଲେ ଶପଥ ।

Jay dholkia oath taking ceremony
ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ (CM Mohan Charan Majhi official 'X' handle)
Newly elected Nuapada MLA Jay Dholakia takes oath in Odisha Assembly ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ନେଲେ ନୂଆପଡାର ନୂଆ ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ମାଆ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆସି ନୂଆ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।


Jay Dholakia Sworn In As Nuapada MLA In Odisha Assembly ଶପଥ ନେବା ପରେ ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଭଳି ଦିନରେ ମତେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଣ ନେଇଥିଲି ତାହା କରିବି । ଏହି ବିଜୟ ନୂଆପଡାବାସୀ ତଥା ମୋ ବାପା ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଜୟ ।

"ଆମେ 81 ରୁ 82 ହେଲୁ l ଆଗକୁ ନୂଆପଡାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ବଳ l ନୂଆପଡା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି l ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ l ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି ସେ ବିଜୟ ମୋର ବିଜୟ ନୁହେଁ । ଏହି ବିଜୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଅଂଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଜୟ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ବିଜୟ । ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଜୟ । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଜୟ । ନୂଆପଡ଼ା ବିକାଶର ବିଜୟ । ଏଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ବିଜୟ । ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଉପନିର୍ବାଚନ ସଂଚାଳନ କଲେ ଓ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯେଉଁଭଳି ଉପନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।

ଜୟ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ​83 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମାଆ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଜୟ ଢୋଲକିଆ 1,23,869 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସି ରାମ ମାଝୀ 40,121 ଭୋଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ 38,408 ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ।

ତେବେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ l ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

