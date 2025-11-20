ନୂଆପଡାର ନୂଆ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ
ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ମାଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରା ପରିବାର ସହ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଜୟ ନେଲେ ଶପଥ ।
Published : November 20, 2025 at 4:34 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 4:41 PM IST
Newly elected Nuapada MLA Jay Dholakia takes oath in Odisha Assembly ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ନେଲେ ନୂଆପଡାର ନୂଆ ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ମାଆ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆସି ନୂଆ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।
Jay Dholakia Sworn In As Nuapada MLA In Odisha Assembly ଶପଥ ନେବା ପରେ ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଭଳି ଦିନରେ ମତେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଣ ନେଇଥିଲି ତାହା କରିବି । ଏହି ବିଜୟ ନୂଆପଡାବାସୀ ତଥା ମୋ ବାପା ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଜୟ ।
ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହର ଗରିମା, ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ଜନସେବାର ଆଦର୍ଶକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରଖି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣରେ ନିଷ୍ଠା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ।… pic.twitter.com/OMEPBWIwx6— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 20, 2025
"ଆମେ 81 ରୁ 82 ହେଲୁ l ଆଗକୁ ନୂଆପଡାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ବଳ l ନୂଆପଡା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି l ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ l ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି ସେ ବିଜୟ ମୋର ବିଜୟ ନୁହେଁ । ଏହି ବିଜୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଅଂଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଜୟ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ବିଜୟ । ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଜୟ । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଜୟ । ନୂଆପଡ଼ା ବିକାଶର ବିଜୟ । ଏଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ବିଜୟ । ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଉପନିର୍ବାଚନ ସଂଚାଳନ କଲେ ଓ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯେଉଁଭଳି ଉପନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।
ଜୟ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ 83 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମାଆ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଜୟ ଢୋଲକିଆ 1,23,869 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସି ରାମ ମାଝୀ 40,121 ଭୋଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ 38,408 ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ l ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ l
