ନୂଆପଡ଼ାରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର: ମଇଦାନରେ ନବୀନ, ପୁଣି ଯିବେ ମୋହନ ଓ ଆସୁଛନ୍ତି ରେବନ୍ତ

ନୂଆପଡ଼ାରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର: ମଇଦାନରେ ନବୀନ, ପୁଣି ଯିବେ ମୋହନ ଓ ଆସୁଛନ୍ତି ରେବନ୍ତ
ନୂଆପଡା ଆସନ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଜମୁଛି ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର । ଆସନ୍ତା 9ରେ ଥମିବ ପ୍ରଚାର ।
Published : November 3, 2025 at 6:32 PM IST
Nuapada By Election Campaign ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର । ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୭ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନବୀନ । ସେହିପରି ୬ରୁ ୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୂଆପଡା ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ୭ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲ୍ଲୁଭଟ୍ଟି ବିକ୍ରମାର୍କ । ହେଭିୱେଟଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସରଗରମ ହୋଇଛି ନୂଆପଡା ବ୍ୟାଟେଲ ।
ନୂଆପଡାରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି:
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚାର ସେତେ ଜୋର ଧରୁଛି । ନିର୍ବାଚନ ୧୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ୧୦ ରେ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ଲାଗି ଜୋରଦାର କସରତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ୭ ଦିନ ଥିବାରୁ ଏଥର ଆଉ କେବଳ ତାରକା ପ୍ରଚାରକରେ କାମ ଚଳିବନାହିଁ । ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ବହୁ ହେଭିୱେଟ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ବି ସାମିଲ ହେବେ । ନିଜ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବାବଦରେ କରିବେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ।
ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନବୀନ:
ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଠାରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କୋମନା ସଭାରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ଓ ବିଜେପି ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ବିନାଶ ବାବଦରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ । ସେହିପରି ନବୀନ ପୁନର୍ବାର ୭ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡା ଯିବେ । ନୂଆପଡାରେ ଦୁଇଟି ରୋଡ ସୋ କରିବେ । ନବୀନଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗାଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ନବୀନ ବୈଠକ କରିବେ । ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଛଡା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ଟୁକୁନୀ ସାହୁ, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ।
ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ:
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା । ସେହିପରି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲ୍ଲୁଭଟ୍ଟି ବିକ୍ରମାର୍କ । ଉଭୟ ନେତା ନୂଆପଡ଼ାର ସାଲେଭଟାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରେବନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସିବେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ଚେହେରା କହ୍ନେୟା କୁମାର । ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁ ନେତା ପ୍ରଚାରରେ ଆସିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ।
କାହାର ହେବ ନୂଆପଡା ?
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛି । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଚାର ସାରିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ୬ରୁ ୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହି ପ୍ରଚାର କରିବେ ।ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର କରି ଫେରିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏକାଧିକବାର ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମାଳ ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ:
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୂଆପଡାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦଳର ବିଧାୟକ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ବିଜେପିର ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ପ୍ରଚାରରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ନୂଆପଡାରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
‘ନୂଆପଡାର ବିକାଶର ହିସାବ ନବୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ’
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିବେ । ତାଙ୍କ ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ ସେ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଚାହିଁବି ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ । ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନରେ ରହି କଣ କଣ ସବୁ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବୁଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ । ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିଛି କି କମିଛି ୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ତାର ଜବାବ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯଦି ଥିଲା ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କାହିଁକି କଲେ । ଆମେ ଆଦର୍ଶବାଦ ଲଢେଇରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢେଇରେ ନୁହେଁ ।’
‘ଲୋକେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି’
ସେପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘କୋମନାରେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବଗତ ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାବ ବିହ୍ବଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ।
ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡା ଭୋଟ:
ଆସନ୍ତା 11ରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 14ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଗଡକୁ ହାତେଇବାକୁ ଲାଗି ପଡିଛି ବିଜେଡି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି । ଆସନକୁ ହାତେଇବାକୁ ପୂରା କସରତ କରୁଛି ଦଳ । ସେପଟେ ଗତଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଅଳ୍ପକେ ପରାଜୟ ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
