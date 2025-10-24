ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ, କହିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ '1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ'
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ । ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ନୂଆପଡ଼ା: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଚାର ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଳକା ରହିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ପାଖାପାଖି 30ଟି ଗାଈ ଖାଇଥିବା ବେଳେ 17-18ଟି ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ କିଛି ଗାଈ ଏବେବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ । ଗାଈ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁକି ? ଏଥିପାଇଁ ଅପରାଧୀ କିଏ ? ଗୋହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ତାକୁ ସ୍ଥୀରିକୃତ କରିବାର ଅଛି । ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ଗାଈ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏହାସହ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ।"
ଭକ୍ତ ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁ ଗାଁରେ ଶାଢୀ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ବଣ୍ଟାଯାଇ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ସେଥିପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ।"
'1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ':
ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । କିଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ଭାଗ ହୋଇଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା, ଲାଲଚ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ଆଦିବାସୀ ସଂଘକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଏକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ । ବିଜେପି ଯାହା କହୁଛି, ବିଜେଡି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେହି କାମ କରୁଛି । ତେଣୁ ବିଜେଡିର ସେତେ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିପାରୁନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭଲ ବିଜେଡି ନେତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ନେତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବି କାହାକୁ ଟିକେଟ ଦେଲେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବିଜେପି ନେତା ଆମଦାନୀ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । 2 ଦଳ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଅନେକ ନେତା ବାହାସ୍ପୋଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିବ । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ।
କାହାକୁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ କହିଲେ ଭକ୍ତ:
"ବିଜେପି ହତାସ ହୋଇ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି । କିଛି ଲୋକ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ମୋର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏକ ଘର ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟ, ଯାହାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି, ସେତିକି ମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି । ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଛି ତେବେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି ସେସବୁକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଛି ପବ୍ଲିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ନେତା ହେବା ପରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ କି ? ମୁଁ ଲୋନ୍ ନେଇ ଘର କରିଛି । ଏବେ ବି ମୁଁ EMI ସୁଝୁଛି । ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁନା ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ଦେଇନାହିଁ । ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ଘର ନଥିଲା, ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲି । ପିଲାଛୁଆ ହେବା ପରେ ଲୋନ୍ ନେଇ ଘର କରିଥିଲି । ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ।"
ଭକ୍ତଙ୍କ ଚେତାବନୀ:
ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର । ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନଥିବା ଲେକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହାରିଗଲି ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଯାଇ 65 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଛି । ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ହାରିଲି । ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ରାଜପଥ ହୋଇଛି, ସେ ସମୟରେ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା । ମୋ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି । ମୁଁ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଛି । ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି କ'ଣ କରିଦେବେ । ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିଛି କହୁନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ । ନୂଆପଡ଼ାରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏକ ହୋଇ ରହିବେ । ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ମାଟିର ମଣିଷ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଛି ।"
