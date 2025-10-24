ETV Bharat / politics

ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ, କହିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ '1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ'

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ । ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

Nuapada Bypoll PCC Chief Bhakta Das Slams BJD and BJP on various issues
Nuapada Bypoll PCC Chief Bhakta Das Slams BJD and BJP on various issues (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
ନୂଆପଡ଼ା: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଚାର ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଳକା ରହିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ପାଖାପାଖି 30ଟି ଗାଈ ଖାଇଥିବା ବେଳେ 17-18ଟି ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ କିଛି ଗାଈ ଏବେବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ । ଗାଈ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍‌ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁକି ? ଏଥିପାଇଁ ଅପରାଧୀ କିଏ ? ଗୋହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ତାକୁ ସ୍ଥୀରିକୃତ କରିବାର ଅଛି । ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ଗାଈ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏହାସହ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ।"

ଭକ୍ତ ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁ ଗାଁରେ ଶାଢୀ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ବଣ୍ଟାଯାଇ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ସେଥିପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ।"

'1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ':

ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । କିଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ଭାଗ ହୋଇଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା, ଲାଲଚ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ଆଦିବାସୀ ସଂଘକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଏକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ । ବିଜେପି ଯାହା କହୁଛି, ବିଜେଡି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେହି କାମ କରୁଛି । ତେଣୁ ବିଜେଡିର ସେତେ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିପାରୁନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭଲ ବିଜେଡି ନେତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ନେତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବି କାହାକୁ ଟିକେଟ ଦେଲେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବିଜେପି ନେତା ଆମଦାନୀ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । 2 ଦଳ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଅନେକ ନେତା ବାହାସ୍ପୋଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିବ । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ।

କାହାକୁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ କହିଲେ ଭକ୍ତ:

"ବିଜେପି ହତାସ ହୋଇ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି । କିଛି ଲୋକ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ମୋର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏକ ଘର ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟ, ଯାହାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି, ସେତିକି ମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି । ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଛି ତେବେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି ସେସବୁକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଛି ପବ୍ଲିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ନେତା ହେବା ପରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ କି ? ମୁଁ ଲୋନ୍ ନେଇ ଘର କରିଛି । ଏବେ ବି ମୁଁ EMI ସୁଝୁଛି । ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁନା ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ଦେଇନାହିଁ । ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ଘର ନଥିଲା, ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲି । ପିଲାଛୁଆ ହେବା ପରେ ଲୋନ୍ ନେଇ ଘର କରିଥିଲି । ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ।"

ଭକ୍ତଙ୍କ ଚେତାବନୀ:

ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର । ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନଥିବା ଲେକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହାରିଗଲି ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଯାଇ 65 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଛି । ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ହାରିଲି । ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ରାଜପଥ ହୋଇଛି, ସେ ସମୟରେ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା । ମୋ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି । ମୁଁ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଛି । ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି କ'ଣ କରିଦେବେ । ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିଛି କହୁନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ । ନୂଆପଡ଼ାରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏକ ହୋଇ ରହିବେ । ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ମାଟିର ମଣିଷ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା

