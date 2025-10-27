ନୂଆପଡାରେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରଚାର, ଚିଠି ଲେଖି ଭୋଟ ମାଗିଲେ
ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହେବିୱେଟ୍ । ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ ।
Published : October 27, 2025 at 6:29 PM IST
Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡ଼ା: ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ନୂଆପଡ଼ା । ଭୋଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନେତା । ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ହେବିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ-ବିଧାୟକମାନେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଦିନ ରାତି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧରୁଆଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ :
ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମ ନୂଆପଡା ପ୍ରତିନିଧି ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧରୁଆଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ: ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ
ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ କହୁଛନ୍ତି," ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ । ହେଲେ ମୋର ମନୋବଳ ବହୁତ ବଡ଼, ମୋତେ ନୂଆପଡ଼ାର ଅଗଣିତ ଆଦିବାସୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଗୋତି ଶ୍ରମିକ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମନେରେଗା ଶ୍ରମିକ, ଗରିବ ଏବଂ ଦୁଃଖୀମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ । କେବଳ ମୋର ଏହି ଦୁଃଖ ବେଳାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ମୋର ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । କାରଣ ମୁଁ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି । ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ 70 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ହେବି । ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନୁହେଁ ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧରୁଆଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚି଼ହ୍ନରେ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ।"
ଆସନ୍ତା 11ରେ ନୂଆପଡା ଭୋଟ:
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡାରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ନଭେମ୍ବର 14ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା