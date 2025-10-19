ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, କହିଲେ 'ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଛି'
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର । ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ବିଜେଡି ରଣନୀତି ?
Published : October 19, 2025 at 4:29 PM IST
Nuapada Bypoll 2025 Election ନୂଆପଡ଼ା: ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମ୍ପୁଛି ନୂଆପଡ଼ା । 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରାଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ । ଆଜି ନୂଆପଡା ଟାନୱାଟ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବି କଣାଭଇରା ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି BJDର ପୁରୁଖା ଗାଁ ନେତା ମୁଖିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କେମିତି ରହିଛି ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାର ? କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ? ସେନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସହ ETV ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ଆଜି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): ଆଜି ନୂଆପଡା ଟାନୱାଟ ଗାଁରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେହିଭଳି ନୂଆପଡା ଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଲି କରାଯିବ । ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବୁ ।
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏଠାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ବିକାଶ ମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶ ଦେଖାଦେଉଛି । ଆମେ ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶର ପାଥେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି । ଅପରପକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ବିଜେପି ସରକାରର ବିଫଳତା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଚାକିରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ବିଜେପିର ଏହି ସବୁ ବିଫଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ ।
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଆରୋପ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): "ଭାରତ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଇତିହାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି । ନୂଆପଡାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ରହିଛି । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଗୁଜୁରାଟର ଥିଲେ, ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ମୁଁ ପଦ୍ମପୁର ସବ ଡିଭିଜନର ଝିଅ, ନୂଆପଡାରେ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ରହିଛି । ମୁଁ ଏଠାରେ ଦଳୀୟ ଅବ୍ଜରର୍ଭର ଥିଲି । ନୂଆପଡା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଛି ।"
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): "ନୂଆପଡ଼ାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଜନ ଜାତି ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି, ଅନେକ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଦେଲେ, ବୃଦ୍ଧ-ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମୁଁ ନୂଆପଡା ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବି ।"
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ କି ?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): "କିଏ ଆସିଲା କିଏ ଗଲା କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ । ସେ ଧୋକାବାଜ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମର କେମିତି ହେବ, ସେ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ।"
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭୋଟର କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): "ନୂଆପଡା ଭୋଟର ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ମୋତେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।"
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ନେଇ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): "100 ପ୍ରତିଶତ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ନୂଆପଡା ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସଫଳତା କହି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଆମର ନେତା କହି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଟର ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିବେ କି ?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ହେବାର ନାହିଁ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡିର ନେତା । ସେ ନୂଆପଡାର ମୁଖ୍ୟ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଫଟୋ ଗେରୁଆ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲଗାଇଲେ ସ୍ୱଗୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅସମ୍ମାନ ହେବ ।
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ବିଜେପିର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 31 ଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ରଖୁଛି । ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି କହୁଛି ।
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): "ଯଦି 31 ଶହ ଦେଲ ତାହେଲେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 20 କେଜି କାହିଁକି କଟନୀ ଛଟନୀ କଲେ । ଗତ ରବି ଫସଲ ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ପଡିଛି । ଚାଷୀକୁ ସାର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଅଭାବି ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।"
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆସିବେ କି ?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସେ ନୂଆପଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ।
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଫିଟ ଅଛନ୍ତି ?
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ଉତ୍ତର): ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ ଅଛନ୍ତି । ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଫିଟ ଅଛନ୍ତି ।
