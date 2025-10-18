'ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ': ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ
ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଆଜି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ବେଳେ, ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ।
Published : October 18, 2025 at 5:09 PM IST
ନୂଆପଡା: ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେଠୁ କମ୍ପିଲାଣି ନୂଆପଡା । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ପାଇବା ପରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ନୂଆପଡାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଏକତା ଛକଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ବିଶାଳ ବାଇକ ରାଲିରେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ।
ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାତ୍ର ନେତା ସଂଜୀବ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାମୁଆ ନେତା । ଏନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି," ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଉଚିତ ମନେ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି । ମୋର ଭରସା ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ କରିବେ । ମୁଁ କେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ପଦ୍ମପୁରର ଝିଅ, ନୂଆପଡାରେ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ରହିଛି । ତେଣୁ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଟର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମୋର କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ । ମୋତେ ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋତେ ନୂଆପଡାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । "
ନୂଆପଡାରେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ: ଇପ୍ସିତା
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡାରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ୍ବେ ସବୁଠି ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏ ସବୁ ବିକାଶ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବିକାଶ ନବୀନ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ବିଜେଡିର ଗଡ ଥିଲା ବିଜେଡିର ଗଡ ରହିବ । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ । ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆପଡାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି ।" ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସେହିମାସ 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା