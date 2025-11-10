ETV Bharat / politics

ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆପଡାରେ ପଡିବ ଭୋଟ୍; ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗଲେ ପୋଲିଂ ଟିମ୍‌, ଫୋକସରେ ମାଓପ୍ରବଣ ବୁଥ୍

ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରରେ । ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଂ ଟିମର ତୟାରୀ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 12:15 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 1:39 PM IST

ନୂଆପଡା: ରାତି ପାହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ । ଚଳଞ୍ଚଳ ନୂଆପଡା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜ ପଡିଆ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 37 ଗୋଟି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲି ନିର୍ବାଚନ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ କଏଦ କରିଛି । ଏହା ଭିତରେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ । ଏପଟେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ମାଓପ୍ରବଣ ବୁଥ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିଂ ଟିମ୍ । ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ମାଓପ୍ରବଣ ୮ଟି ବୁଥ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗଲେ ପୋଲିଂ ଟିମ୍‌-

କାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟ୍ । ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ମାଓପ୍ରବଣ ୮ଟି ବୁଥ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏହିସବୁ ବୁଥକୁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ନେବାକୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲାଲଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ସୁନାବେଡା ଅଭୟରଣ୍ୟର ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 8 ଗୋଟି ବୁଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 48 ଜଣ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାୟୁସେନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସୁନାବେଡା ନେଇଯାଇଛି । ଭୋଟିଂ ଶେଷହେବା ପରେ ପୁଣି ଆଣି ଛାଡିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12 ଜଣ ପୋଲିଙ୍ଗ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ନେଇ ଯାଇଛି । ସେଠି ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଆସି ନେବ, ଏଭଳି 4 ଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ହେଲିକପ୍ଟର ।

ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ଏକ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଜ଼ିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମାଓଭୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ କୁହାଯାଉଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଯେଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ ହେବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ, CRPF DVF SOG ଯବାନ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେଭଳି ମାଓବାଦୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡା କରାଯାଇଛି । 14 ସେକ୍ସନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁତୟନ ରହିଥିବା ନୂଆପଡା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅମ୍ରିତ ପାଳ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ, ନିର୍ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଜ଼ିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଗୁଡିକୁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ 37 ଗୋଟି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଳାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ଡିୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଉପସ୍ଥାପନ ଦେବେ । ପରେ ନିଜ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ରିସିଭ୍ କରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । 358 ଗୋଟି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ରିଜର୍ଭରେ 10 ଗୋଟି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିବେ । 358 ଗୋଟି ବୁଥ ରହିଥିବା ବେଳେ, 47ଟି ବୁଥ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମାଓ ପ୍ରବଣ ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 8 ଗୋଟି ବୁଥ୍ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି । ସେଠାକୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଯିବେ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଫେରିଆସିବେ । ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ସେହିଭଳି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହା ପର୍ବ କୁହାଯାଉଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ନିର୍ଭୁଲ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣେ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ କହିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ମାଓ ପ୍ରବଣ ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଥିବା କାରଣରୁ ଭୟଭିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତଥାପି ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକେପ୍ଟର ଯୋଗେ ବୁଥକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ୍-

ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡିବ ଭୋଟ । ନୂଆ ବିଧାୟକ ବାଛିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ନୂଆପଡାବାସୀ । ଅଢେଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ମତସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ । 14 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ଭୋଟ ପେଡି । ଗଣତି ପରେ ଜଣାପଡିବ କିଏ ଜିତିଲା ନୂଆପଡା ବାଜି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

