ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ; 5 ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ନାକଚ, 24ରେ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 19 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ । 24 ଅକ୍ଟୋବର ନାମାନଙ୍କ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ।

Nuapada Bypoll 2025
Nuapada Bypoll 2025 (ETV Bharat)
Nuapada Bypoll Nomination Scrutiny Finalized: 14 Candidates Cleared, 5 Rejected ନୂଆପଡ଼ା: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି (ବୁଧବାର, 22 ଅକ୍ଟୋବର) ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । 19 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନାକଚ ହୋଇଛି । ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନାକଚ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେହେରା, କମଳ କୁମାର ଛତ୍ରିଆ, ରାଜାରାମ ସାହୁ, ସୀତାରାମ ବେହେରା ଏବଂ ଭୁଜବଳ ଆଡବଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କାଏମ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 24 ଅକ୍ଟୋବର ନାମାନଙ୍କ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି । ଏହାପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଳିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

Nuapada Bypoll 2025
Nuapada Bypoll 2025 (ETV Bharat)

ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନାକଚ:

  • ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେହେରା
  • ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କମଳ କୁମାର ଛତ୍ରିଆ
  • ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜାରାମ ସାହୁ
  • ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୀତାରାମ ବେହେରା
  • ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୁଜବଳ ଆଡବଙ୍ଗ

ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର-

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ ଓ ନିର୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ନେଇ ନେତା ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷେ ନୂଆପଡା ଭୋଟରମାନେମଧ୍ୟ ବେଶ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୂଆପଡାର ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଅବହେଳିତ ଜିଲ୍ଲା । ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନା ଗମନ ବିଜୁଳି ପାଣି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ହେଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Nuapada Bypoll 2025
Nuapada Bypoll 2025 (ETV Bharat)

ବିଜୟୀ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ:

ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବି । ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବି ।"

ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କାମ କରିବି । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟା, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରିବି । ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁୁ ।"

ତିନି ଦଳ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନ:

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ତପନରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ତିନି ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖୁଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର 15 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ବିଜେପିର ଇଜ୍ଜତ ଓ ଦଳର ସଂଗଠନ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ । ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବିଶେଷ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି । ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତିନି ଦଳ ନିଜ ନିଜର ରଣନୀତି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।"

ତପନରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ ଖେଳି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିଜେଡି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସ୍ନାହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ତିନିଦଳ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ମହାଳା କାର୍ଡ ଖେଳି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲକିଆ ନିଜ ପିତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ । ତେଣୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟକୁ ନିଜସ୍ବ ପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ।"

"ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଧିରେ ଧିରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମହିଳା ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଭୋଟ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ ।"

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାମ ଦେବ କି ?

ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ତପନରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାମ ଦେଇପାରେ । ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ମହଳିମାନଙ୍କ ନେଇ SHG ସଂଗଠନ କରିଥିଲା । ଏବେ ବିଜେପି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିଛି । ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାମ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଦାବାସୀ ଜନ ସମୂହ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଘାସୀରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । ଘାସିରାମ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ଘାସିରାମ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡା ହୋଇ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଚାରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ଆଦିବାସୀମାନେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ଦେଇପାରନ୍ତି ।"

'ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା':

ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ମତରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଠାରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ବିଜେଡିର କିଛି ଭୋଟ କମିଯାଇପାରେ । କଂଗ୍ରେସର ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା । ତାଙ୍କର ଲୋକସମର୍ଥନ ଅଧିକ ରହିଛି । ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଯଦି ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟର ସବୁ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଏଥର ସେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହୋଇପାରନ୍ତି ।"

ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ବାଗ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଥର କିଛି ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମତଦାନ କରିବେ । ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତାହାଲେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ହୋଇପାରେ । ଯେହେତୁ ବିଜେଡିର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିନାହିଁ । ଏବେବି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ, ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି । ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କରିଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଇଥିବା 50 ହଜାର ଭୋଟ ଯଦି ଘାସୀରାମ ମାଝୀ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ତାହାଲେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା

