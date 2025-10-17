Nuapada Bypoll: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ECIଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।
Published : October 17, 2025 at 4:00 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 4:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ–ସି7 (Form C–7) ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଦଳର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହାସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନର 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ–8ସି (Form 8C) ସହିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 20 (ସୋମବାର) ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଫର୍ମାଟ–ସିଏ (Format CA) ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ । ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 24 ଅକ୍ଟୋବର ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ camc-eci@eci.gov.in କୁ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ କରିଥିବା ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପାଳନ ନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶର ଅବମାନନା ଭାବରେ ଗଣାଯିବ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲରୁ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ପକ୍ଷରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ଏଥର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଅତାବିରାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ଓ ଦଳର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଘସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନପ୍ରିୟ ମୁହଁ ଭାବେ ପରିଚିତ ସେ । ଜନତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳର ବିଜୟ ହେଉଛି ତାଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-'ଘାସିରାମ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିକାପଡିବେ, ନୂଆପଡାରେ ମୋର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ'
ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟଙ୍କୁ ବିପୁଳମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ