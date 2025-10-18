ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ । ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲୁ ଭଟ୍ଟି ।
Published : October 18, 2025 at 7:45 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 8:21 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ବିଶାଳ ରାଲି କରି ଉଭୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ । ଶୁକ୍ରବାର ଉବନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ହେବିଓ୍ବେଟ । ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲୁ ଭଟ୍ଟି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଛତିଶଗଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପେଶ ବାଘେଲ, ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଉପଦେଷ୍ଟା କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ବେହିଓ୍ବେଟ ନେତା ।
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲୁ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ ସହ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ,ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ରାଜେନ ଏକ୍କା, ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଆଗାମି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ ଲିଷ୍ଟ।— Odisha Congress (@INCOdisha) October 17, 2025
ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ :
ଶ୍ରୀ ଏ.ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି - ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା
ଶ୍ରୀ ମାଲ୍ଲୁ ଭାଟି ବିର୍କମାକା - ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା
ଶ୍ରୀ ଭୁପେଶ ବଘେଲ - ପୁର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ
ଶ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟ -… pic.twitter.com/hAmyW6e5IM
ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ସହନଓ୍ବାଜ ଚୌଧୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କିଶୋର ପଟେଲ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ଜନକ ଧ୍ରୁବ, ଦ୍ବାରିକା ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାମ୍ରଧ୍ବଜ ସାହୁ, ଶିବକୁମାର ଦହରିଆ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୁଣ୍ଟିଆ, ଯଶୋବନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂ ଲାଗୁରି, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଚ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଉଦୟଭାନୁ ଚିବ୍, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ବରୁଣ ଚୌଧୁରୀ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୀନାକ୍ଷି ବାହିନୀପତି, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅଳକା ଲାମ୍ବା, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ଅମ୍ରିତା ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: BJPର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ତାଲିକାରେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର