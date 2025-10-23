ନୂଆପଡ଼ାରେ BJDର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ
ବିଜେଡି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି ।
Published : October 23, 2025 at 7:26 PM IST
Nuapada By Election BJD ନୂଆପଡ଼ା: ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେଡି ଶକ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଖାପାଖି 120 ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଆଜି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ବିଜୟୀ ହେବା ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ । ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ମେଡିଆ ସେଲ ।
BJD ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ:
ଆଜି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଟାଣୱାଟ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ଆଦିବାସୀ ଭବନ ଠାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପାଖାପାଖି ୧୨୦ଟି ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ BJDରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଦଳ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବା ସହ ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି ।
'ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ବିଜେଡି':
ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟ, ଆଦିବାସୀ ସଂଘ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଭାଇମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଳକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 4000ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି 120ଟି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ, ଗୁରୁଜନ, ମାଆ, ଭଉଣୀମାନେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ସଶକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମର ଜିତିବାର ଆଶାକୁ ଆହୁରି ସଫଳତାର ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ।"
ବିଜେଡି ବିଜୟ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ନେତା:
ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଭାନୁପ୍ରସାଦ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାମ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବପ୍ନକୁ ଦେଖି ଆଜି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ BJDରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ବିଜେଡିକୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଥିବା କର୍ମୀମାନେ BJDରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଦଳ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ବିଜୟୀ ହେବେ । ବିଜେଡି ଦଳର ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଶତାଧିକ ଲୋକ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଦଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉଛି । ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ:
ସେପଟେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ମେଡିଆ ସେଲ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡା ସ୍ଥିତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସଭାଗୃହ ଠାରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛି । ୨୧ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ୧୮ ହଜାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ସହାୟତା ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
"ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରହସନ":
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମିଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରହସନ ଥିଲା । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି । ସେଥିରେ ବି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ କରି ସରକାର କାଣ୍ଟଛାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । 21 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ 18 ହଜାର ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ଛାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳୁ । ଦ୍ବିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟର ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ସଂଶୋଧନ ତାଲିକାରେ 5 ହଜାରରୁ ଅଦଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡି ଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ।"
ସେପଟେ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଵାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ସହ କୋର୍ଟର ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ତାର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଦଳ । ସେହପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ସିବିଆଇଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି SI ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତ ସରକାର ଭୂମିକା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି-ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିବେ 8ଟି ଜୋନ
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ; 5 ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ନାକଚ, 24ରେ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା ହମିତ ହୁସେନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଏକ ଦୁର୍ନିତିଗସ୍ତ ନେତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା