ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଗଢି ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଦାୟିତ୍ୱ

ନୂଆପଡା  ଉପନିର୍ବାଚନ ଏକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ । ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଗଢିଛି ନୂଆ ଟିମ।

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ଇଟିଭି ଭାରତ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 7:40 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗଢାହେଲା ନୂଆ ଟିମ। ଟିମରେ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଦଳର ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ । ଯେମିତି ହେଉ, ଏହି ଆସନ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛି କଂଗ୍ରେସ । ସେଥିପାଇଁ 10 ଜଣିଆ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ସହ ନିର୍ବାଚନ ମନିଟରିଂ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଢିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । 22 ଜଣିଆ ଏହି ମନିଟରିଂ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ନୂଆ ମୁହଁ।

ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟିରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ?

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲକା। ସେହିପରି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଉପସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ ,ସାଗର ଚରଣ ଦାଶ, କେ ଆପଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ,ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ, ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା, ନୀଳମାଧଵ ହିକ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମନିଟରିଂ କମିଟି

ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ମନିଟରିଂ କମିଟିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ଶଗଡ଼ିଆ, ଯାକବ ପ୍ରଧାନ ,ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିନୋଦ ପାତ୍ର ,ଭରତ ବିମଲ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀ, ବିଜୟାନନ୍ଦ ଚାଉଳିଆ, ପିନାକୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ, ସେମ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାଶ, ଗଣେଶ ସାହୁ ,ଅନୀଲ ମେହେର, ଅଜିତ ଦାଶ, ଜଳନ୍ଧର ନାଏକ, ଅଖିଳ ଭାତ୍ରା, ଦିଗମ୍ବର ଦୁରିଆ, ନିର୍ମଳ ନାଏକ,ହରଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ, ଫକୀର ଜଗଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଘାସିରାମ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଟାଣୁଆ କଂଗ୍ରେସ ନେତା।

ଘାସିରାମଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଅଙ୍କକଷା

2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। । ଘାସିରାମ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଠାରୁ 10,881 ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଘାସିରାମଙ୍କୁ ମୋଟ 50 ,941 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘାସିରାମ 27.73 ପ୍ରତିସତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଘାସିରାମ ମୋଟ 5 ଥର ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଗତ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନକୁ ମିଶାଇ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ୩ ଥର ଲଢି ହାରିଥିଲେ। ୨୦୧୪ ଓ ୨୦୧୯ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକଟ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ ଲଢି ୫୦ ହଜାର ୯୪୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଖାତାରେ ୬୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

