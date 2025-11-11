ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; ଅପରାହ୍ନ 3 ସୁଦ୍ଧା 65.56% ଭୋଟିଂ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସସପେଣ୍ଡ
ନୂଆପଡା ଲଢେଇରେ ଆଜି ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ପାଖିପାଖି 15 ପ୍ରତିଶତ, ପରେ 11 ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପିଖି 33 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 1ଟା ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 52 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା ।
Published : November 11, 2025 at 5:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟିଂ । ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 65.56% ମତଦାନ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି 48 ନମ୍ଵର ବୁଥର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସନ୍ଦୀପ ସ୍ଵାଇଁ । ବୁଥ ନମ୍ବର 11 ଓ ବୁଥ ନମ୍ବର 341ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବୁଥ 250ରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଜବ ବୋଲି ତର୍ଜମା କରି ଜାଣିଲୁ । ସେଠାରେ ଭୋଟିଂ ଏବେ ଠିକଠାକରେ ଚାଲିଛି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆରଏସ୍ ଗୋପାଳନ ।
୭୧-ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନର ହାର ୬୫.୫୬% ରହିଛି l#ECI #CEOOdisha #Nuapada #Nuapadabyelection pic.twitter.com/HY9kcIFpaU— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) November 11, 2025
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆରଏସ୍ ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ମତଦାନ । ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଶତ 65.56% ମତଦାନ ହୋଇଛି । ବୁଥ ନମ୍ବର 80ରେ ବାଲାଟ ୟୁନିଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଓ ଭିଭିପାଟରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ତିନୋଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ । ବୁଥ ନମ୍ବର 298ରେ ଭିଭିପାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ । ବୁଥ ନମ୍ବର 46ର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସନ୍ଦୀପ ସ୍ଵାଇଁଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଆମ ନିକଟରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ବୁଥ ନମ୍ବର 11ରେ ଚିରକୁଟରେ ପାର୍ଟି ଚିହ୍ନ ଧରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ମହିଳା ବୁଥ ବାହାରେ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବୁଥ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମାଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"
Joyful voters at polling stations in the 71- Nuapada Bye-Election.— Collector & DM, Nuapada (@DM_Nuapada) November 11, 2025
Ramps, volunteers, and all necessary facilities ensured at Sakhi Booths by Election Commission for a smooth and comfortable polling experience.@OdishaCeo@ECISVEEP@SpokespersonECI pic.twitter.com/b4KQCa16TU
"ସେହିପରି ବୁଥ ନମ୍ବର 341ରେ ଭୋଟର ଜୟନ୍ତୀ ଛତ୍ରୀଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ କେହି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଥ ଭିତରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଟେଣ୍ଡର ଭୋଟିଂ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ ।
ବୁଥ ନମ୍ବର 250ରେ ଗୁଜବ ହୋଇଛି । ଗୋଟେ ବଟମ ଦବେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠାଇଲେ । ମୋବାଇଲ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ନେଲେ । ବୁଥକୁ କେହି ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ନକରି ସେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 49 Mରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଭୋଟ ହେବା କଥା । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଁଚିଲା । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିବା କୌଣସି ଭୋଟର ଟେଷ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେନାହିଁ । ସେଠାରେ 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କଲେନାହିଁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ ବୋଲି ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ଜାଣିଲୁ । ସେଠାରେ ଭୋଟିଂ ଏବେ ଠିକଠାକରେ ଚାଲିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆରଏସ୍ ଗୋପାଳନ । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡେପ୍ୟୁଟି ସିଇଓ ଡ. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିସକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
୭୧-ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନର କିଛି ଝଲକ।— Collector & DM, Nuapada (@DM_Nuapada) November 11, 2025
ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ମାଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶଖୀ ବୁଥ୍ ମାନଙ୍କରେ ମାତୃ କକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି । #CEOOdisha #ECI #Nuapada #Nuapadabyelection@OdishaCeo@ECISVEEP@SpokespersonECI pic.twitter.com/G05GZ7GVQ4
କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ମତଦାନର ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ନେତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଓ ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯଦି ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟିଂ ମେସିନ ଆସିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଜାଲିଆତି କରୁଛନ୍ତି । ଖୋଲା ଖୋଲି ନିୟମର ଉଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ 20 ହଜାର ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ । କେବଳ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଇଭିଏମରେ ଜାଲିଆତି କରାନଯାଉ ।"
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟେ ପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି l ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି l ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନେ ସେଠାରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କିଏ ଜିତିବ ନୂଆପଡ଼ା ଗଡ଼ ! ମୈଦାନରେ 14 ଯୋଦ୍ଧା , ବିଜେପି-ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର