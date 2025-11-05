ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ଦା ବଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ସାଜିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବାହାରି ନେତାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Nuapada by poll 2025
Nuapada by poll 2025 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 10:37 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରୋପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମୁଦ୍ଦା ହୋଇଛି । ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବାହାରି ନେତାଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପ ଶିରୋନାମା ପାଲଟୁଛି । ବିଜେପି ପ୍ରତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ବେଇମାନ' ଆକ୍ଷେପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଟୀକାଟିପ୍ପଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି । ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁହାମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାର ଏଥିରେ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ ମା' କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରିଛନ୍ତି । କଳ୍ପନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି ।

ଗତ ୩ ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡା ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଅଭିଭାଷଣରେ ନବୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ବାସୀ, ବିଜେଡି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ବେଇମାନି ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି । ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତାର ଜବାବ ନୂଆପଡାବାସୀ ଭୋଟରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନବୀନ । ନବୀନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।



ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରୀ ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ମୋ ବାପା ଭଳି । ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ବାହାରିବ, ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ । ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି ଏ ଅଭିଯୋଗ । ବାପା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେନି କି ଫୋନ କରି ପଚାରି ନଥିଲେ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆସି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି । ମୋତେ କେହି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବେ ଚୋରି କରାଯାଏନାହିଁ । ମୁଁ ନିଜେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି । ନବୀନ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।"



ନବୀନଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ ପରେ ଜୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବାହାରିଥିଲେ ମା' ତଥା ଦିବଙ୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆ । କଳ୍ପନା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ବେଳେ ବିଜେଡି କିଛି ବୁଝିନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ବେ ବି ବିଜେଡିର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁର ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା ।" ଏହାସତ୍ତ୍ବେ ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବିଜେଡି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କଳ୍ପନା । ଜୟଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରି ବିଜେଡି ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜୟଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେଡି । ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ନୂଆପଡା ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି ।


ନବୀନଙ୍କ ବେଇମାନି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ ତାଙ୍କ ମା' କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି । ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ ବିଜେପି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଜୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା ବୋଲି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନିୟମିତ ଖବର ରଖୁଥିଲେ । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଛଡା ନବୀନ ଭିସିରେ ଯୋଗଦେଇ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଜୟ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ମା' ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନିଜ କୁକର୍ମ ଧରାପଡିଯିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଜୟ ମିଛ କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଥିଲେ ।



ସେହିପରି କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ । କଳ୍ପନାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡିର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ବିଜେଡି ନେତା ତାଙ୍କୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ସମ୍ୱୋଧନ କରନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବିଜେଡି ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିନାହିଁ । କେଉଁ କାରଣ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ, ସେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ । ସେହିପରି ଜୟ ଓ କଳ୍ପନାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛି ବିଜେପି ।


ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନଙ୍କୁ ଲୋକେ ୨୪ ବର୍ଷ ସମର୍ଥନ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭରସା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାଇଲେ କଣ ? ନବୀନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ନାହିଁ କି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଭେଟିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନବୀନ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ । ରାଜନୀତିରେ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାକିମାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନବୀନ କରିଲେ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଇମାନ ନୁହେଁ କି ? ଓଡିଶାର ଲୋକେ ନିରଙ୍କୁଶ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷମତା ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଅବସର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ ? ୨୪ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ମହାନଦୀରେ ଗୋଟେ ବି ବନ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ସବୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ମରିଗଲେ । ଏହା ବେଇମାନର ପରିଭାଷାରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ? ନୂଆପଡାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା । ବିଜେଡି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ । କିନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାକୁ ନବୀନ ଗଲେ ନାହିଁ । ଓଲଟା ବିଜେଡି ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ । କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଚୁପ ରହିଲେ । ଏହା କଣ ବେଇମାନି ନୁହେଁ କି ?

ନବୀନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାରରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଥିବା କହିଥିଲେ । ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଭାତୀ ଲେଖିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଣ ଏବେ ବୋଧେ ଛାମୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା । ନୂଆପଡାବାସୀ ୨୪ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଜବାବ ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକଥାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛି । ତାର ଜବାବ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

