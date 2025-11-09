ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ଜୋର ଧରିଲା 'ବେଇମାନ ପଲିଟିକ୍ସ', ନବୀନଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ମନମୋହନ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । କହିଲେ 'ବେଇମାନ' ଶବ୍ଦ କାହାପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନବୀନ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ।
ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ୱର: "2024 ନିର୍ଵାଚନରେ ଯାହା ସଙ୍କଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାହା ପୂରଣ ହେବ । ସୁଭନ୍ଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ନୂଆପଡାକୁ ମ୍ୟୁନସିପାଲଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । 1421 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ନୂଆପଡା ବିକାଶ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନୂଆପଡାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଫିସେରୀ କଲେଜ ହେବ ।
ବରଗଡ-ନୂଆପଡ ରେଲ ଲାଇନ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ଏଠିମାଛ ଚାଷର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମାଛ ଚାଷର ହବ୍ କରାଯିବ । 22 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ । ଖରିଆର ରୋଡରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରତିଶୃତିରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ବିଶ୍ବାସ କରେ । ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହେବ," ବୋଲି ଉପ-ନିର୍ଵାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ନୂଆପଡା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ନୂଆପଡା ଅଂଚଳର ବିକାଶ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । 24 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ଶସ୍ତା କଥା କହି ଭୋଟରକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି । କାହାର ଭାବନା ସହ ଖେଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ନିର୍ଵାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ।" ଏହାସହ ନବୀନଙ୍କ 'ବେଇମାନୀ' ଆକ୍ଷେପର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ 2009 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଓ ବେଇମାନ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସିଇଓଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲେ ବିଜେପି-ବିଜେଡି-
"ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାଜୟ ଭୟରେ ଅତି ନିମ୍ନସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି । ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ନିଜ ଚିରାଚରିତ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ନପାରି ଆଉ ଥରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (ଏଆଇ) ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ବଦଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛି । ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରଳତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଉପହାସ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସାଢ଼େ ୪ କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପମାନ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ," ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜେଡି ଦଳ କିପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
କୁତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (ଏଆଇ) ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେଡି କିଭଳି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ସେବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ କଦର୍ଥ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେସ୍ବୁକରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ଚେତା ପଶିଲାନାହିଁ । ଭଉୟ ଘଟଣାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ କମିଶନରେଟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଇବର ଏସିପିଙ୍କୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି l ସାଇବର ଏସିପି ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓ ମାମଲା ନଂ.୨୦୮/୯ ।୧୧ ।୨୦୨୫ ଓ ୨୦୯/୯ ।୧୧ ।୨୦୨୫ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ AI ଜରିଆରେ ଉପହାସ କରୁଛି ବିଜେଡି l ତାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଭିଡିଓକୁ ବିଜେଡି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି l ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଏପରି କରୁଥିବା ବିଜେପି CEOଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି l ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି CEO ଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେପି ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲା l ସାଇବର ଆଇନ ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି l CEO ଏସବୁ ନେଇ ଅବଗତ ଥିବା ବିଜେପି ସୂଚନା ଦେଇଛି l
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି-
"ବିଜେପି ନୂଆପଡା ପରାଜୟ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେମିତି ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରହିଲେ? ସେଠି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ ସୀମା ଖୋଲି ଦେଲେ । ଯେପରି ଅର୍ଥ ଓ ଲୋକ ଆସି ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ l ସୁନାବେଡା ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତିନି ଥର ଆସିଛନ୍ତି l ସେ ନିଜ ଆଦିବାସୀ ପରିଚୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ l ସେ କୁଆଡେ ଥିଲେ ଯେବେ ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଥିଲେ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହତାଶ ହେଲେଣି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଜ୍ଜିତ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ସେ ଭୟଭୀତ," ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେଡି l
ବିଜେଡି ପୁଣି କହିଛି, ସରକାରୀ କଳ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ବିଜେଡିରେ ମିଶୁ ମିଶୁ ଜୁନେଦଙ୍କ ଘରେ ରେଡ କଲେ । ଆଜି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ କିଛି ମିଳିଲାନି କି ମିଳିବନି l ସେପଟେ ବିଜେପି AIର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି l ବଣ ବିଛୁଆତି ନାଁରେ ଏକ ID କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ AI ଭିଡିଓ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ବିଜେପି l ଏହି କାମରେ ବିଜେପି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । ଏଥିରୁ ବିଜେପି କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବାକୁ CEOଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ବିଜେଡି l ବିଜେପି ତଳକୁ ଖସି ଗଲାଣି । ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ଵିଧି ବାରମ୍ବାର ଉଲଂଘନ କରୁଛି ବିଜେପି l ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛି ବିଜେପି l ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଯିବ । ହେଲେ ଏତେ ତଳକୁ ନ ଖସୁ ବିଜେପି । କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବିଜେପିକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି ।
