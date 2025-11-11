ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାର, ଜୟ କହିଲେ 'ବାପାଙ୍କ ଭଳି କରିବି ଲୋକଙ୍କ ସେବା'
ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ମୋଙ୍ଗରାପାଲି 66 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ନିଜ ମାଆ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
NUAPADA BY ELECTION 2025 ନୂଆପଡ଼ା : ନୂଆ ବିଧାୟକ ବାଛୁଛି ନୂଆପଡା । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଭୋଟର । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂଆପଡାରେ ହେଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ । ଆଜି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଦିବସରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର । ଭୋଟ୍ ଦେବା ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ କହିଛନ୍ତି, 'ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛି । ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ।'
ଭୋଟ ଦେଲେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାର-
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଢୋଲକିଆ ପରିବାର । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା 66 ନମ୍ବର ପୋଲିଂ ବୁଥ ମୋଙ୍ଗରାପାଲିରେ ଭୋଟ ଦେବାପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆ କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁମନ ଢୋଲକିଆ ଏବଂ ସପରିବାର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ପ୍ରଥମେ ଖରିଆର ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭକରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି । ନୂଆପଡାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦ୍ବାରା ନୂଆପଡାରେ ବିକାଶ କରିବି," ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ କହିଛନ୍ତି ।
"ହଠାତ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଯେତିକି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ସେତିକି । କାରଣ ହଠାତ ଆମ ପରିବାରର ମୁରବି ବାପା ରାେଜନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିବା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ମୁଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଯାହାକି ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ହେବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମନ ଢୋଲକିଆ ।
ନେତା ବାଛୁଛି ନୂଆପଡା-
ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର 71 ନମ୍ବର ଆସନ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପଡୁଛି ଭୋଟ । ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 14.99% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଜାରି ରହିଛି ମତଦାନ ।
