ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟଙ୍କୁ ବିପୁଳମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ
ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ହେଲେ ସାମିଲ୍ ।
Published : October 16, 2025 at 3:24 PM IST
ନୂଆପଡା: ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ । ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିପୁଳମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ । ବିଜେପିରେ ଅନ୍ୟଦଳର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ । ଆଜିର ରଣହୁଙ୍କାର ସ୍ବର, ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବି । ଏବେଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଦେଖିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବିକାଶ । ପୂର୍ବ ସରକାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କଥା ଦେଇ ରଖୁ ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ୧୧ ଶହ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।