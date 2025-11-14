NUAPADA BY ELECTION RESULT; ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢ଼ୋଲକିଆ ଆଗୁଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ଟକ୍କର
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଗଣତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଜୟ ଢ଼ୋଲକିଆ ଢେର ଆଗୁଆ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଏବଂ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ।
Published : November 14, 2025 at 10:44 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଗଣତି ଚାଲିଛି । ଭୋଟ୍ ଗଣତିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଗୁଆ । ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲକିଆ, 30641 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ 8646 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଘାସିରାମ ମାଝୀ 7891 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲକିଆ 21995 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠୁ ଆଗୁଆ ।
Round-Wise Updates of 71-NuapadaVote Counting: Results after 6th Round.— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) November 14, 2025
See detailed results: https://t.co/tsYXofIorc#ECI #CEOOdisha #Nuapada #Nuapadabyelection #Nuapadabyelectionresults pic.twitter.com/BkBWONob6Q
ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଢେର ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି । ଜୟ ଢୋଲକିଆ ୧୮୩୯୮ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ୨୫୧୯୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ୬୭୯୭ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନି ଛୁରିଆ ୬୫୩୮ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।
Round-Wise Updates of 71-NuapadaVote Counting: Results after 5th Round.— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) November 14, 2025
See detailed results: https://t.co/tsYXofIorc#ECI #CEOOdisha #Nuapada #Nuapadabyelection #Nuapadabyelectionresults pic.twitter.com/55PXdKfZfW
ବିଜେଡିକୁ ଟପିଲା କଂଗ୍ରେସ-
ନୂଆପଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ଶେଷ ପରେ ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲକିଆ ୧୨,୮୧୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ୧୮୯୦୩ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍, କଂଗ୍ରେସ ୬୦୮୮ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ବିଜେଡି ୫୩୨୦ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ।
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା ବିଜେଡି-
ନୂଆପଡ଼ାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା ବିଜେଡି । ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟରେ ବିଜେଡି । ତେବେ ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ କାଟି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଉଠି ବିଜେଡି ।
Round-Wise Updates of 71-NuapadaVote Counting: Results after 3rd Round.— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) November 14, 2025
See detailed results: https://t.co/tsYXofIorc#ECI #CEOOdisha #Nuapada #Nuapadabyelection #Nuapadabyelectionresults pic.twitter.com/at3gSdW4cI
ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ହଜାର ୧୩ ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ । ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ୧୪୩୭୦ ଭୋଟ୍ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ୪୩୫୭ ଭୋଟ୍ । ତେବେ ଦ୍ୱତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେପି 10046, ବିଜେଡି 3023, କଂଗ୍ରେସ 2234 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି 4904, ବିଜେଡି 1357 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 1308 ଖଣ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ।
Round-Wise Updates of 71-NuapadaVote Counting: Results after 4th Round.— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) November 14, 2025
See detailed results: https://t.co/tsYXofIorc#ECI #CEOOdisha #Nuapada #Nuapadabyelection #Nuapadabyelectionresults pic.twitter.com/7xMedNLbtD
ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ୮୩.୪୫% ମତଦାନ ହୋଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି ୧୦% ଅଧିକ ରହିଛି । ମହିଳା ମତଦାତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ନୂଆପଡାରେ ମୋଟ ୨,୫୪,୪୯୭ ଜଣ ଭୋଟର । ସେଥିରେ ୧,୨୪,୫୪୪ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୧,୨୯,୯୩୨ ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୧ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨,୧୨,୩୮୫ ଜଣ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୦୩,୮୧୭ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୧,୦୮,୫୬୩ ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର