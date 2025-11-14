ବମ୍ପର ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ଜୟ: ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି

Bihar Election Results 2025

ନୂଆପଡାରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ । ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ।

ମନମୋହନ ସାମଲ, ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଓ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Manmohan Samal , Ghasiram majhi and Devi Prasad Mishra (ETV Bharat odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2025

Updated : November 14, 2025 at 6:12 PM IST

ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡାରେ ବହୁମତରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସେପଟେ ଜନମତକୁ ଏପଟସେପଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ।

Nuapada By Election result 2025 (ETV Bharat odisha)

ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ:

ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଆସିଛି ନୂଆପଡା ଜନଦେଶ । ଜୟ ଢୋଲକିଆ 83748 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସର ଘାସିରାମ ମାଝୀ 40 ହଜାର 121 ଭୋଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 38 ହଜାର 408 ଭୋଟ ସହ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ତୃତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଉଭୟ ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ନୂଆପଡାବାସୀ:

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ । ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଭୋଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନୂଆପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଲୋକେ ବିଜେପି ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି । ରାଜନୀତିରେ ଆଚାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ରହିବା ଦରକର l କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ l ଆମେ ବହୁ ଥର ହାରିଛୁ ଆମେ ହରିବା ଦଳ l ହେଲେ ଆମେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହୁଁ l ଏବେ ଜିତିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ l ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ l ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିକାଶ ହବ l କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର l ନୂଆପଡାରରେ ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି l ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ସମ୍ଭାବିତ ଥିଲା l ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ବିଜେପି ପାଇଁ ସମର୍ଥନ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି l ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି l ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇଛନ୍ତି l ବିଜୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ l"

'ବିଜୟୀ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ':

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ବିଜୟ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ । ଏବେ ତାହା ସତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ଦେଢ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି । ମୋଦିଙ୍କ ସୁଶାସନ ଏହି ଜିତ୍‌ର ପ୍ରତିଫଳନ । "

'ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି':

ବିଜେଡିର ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନୂଆପଡାବାସୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁଥିଲେ । ହେଲେ 9 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଜନାଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ବିଜେଡି ଅନେକ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି । ବିଜେଡି ଅନେକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି ଓ ହାରିଛି । ହେଲେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କିଛି ଅଲଗା ଆବାସ ଦେଉଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ।"

'ଜନମତକୁ ଏପଟସେପଟ କରାଯାଇଛି':

ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଦଳ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲୁ, ତାହା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଜନମତକୁ ଏପଟସେପଟ କରାଯାଇଛି । ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିଅଡରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଶାସକ ଦଳ ଓ ସରକାରୀ କଳ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିଅଡକୁ ମ୍ୟାନୁପୁଲେସନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଫଳାଫଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚକିତ କରିଛି । 9 ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏ ଯେଉଁ ମତ ଥିଲା, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଏହା ହିଁ ଚକିତ କରୁଛି । ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟତମ ନେତା । ନୂଆପଡାରେ ଅନୁକମ୍ପା ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ମଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଓଡିଶାର ବିଜେପି ସରକାର, ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜେପି ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କଳ ଓ ବଳ ଲାଗିଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ । ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ନୂଆପଡାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହୁଥିଲା ।"

'ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ପଡ଼ିବା ନଜିର ନାହିଁ':

ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଉପନିର୍ବାଚନରେ 83 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ହେବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । 41 ବୁଥରେ ହାରାହାରି 91ରୁ 94 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି । ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ପଡ଼ିବା ନଜିର ନାହିଁ । ଭୋଟିଂ ବୁଥକୁ ସିଜ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଦାଦନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ'ରେ ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି । ନହେଲେ ଏତେ ପରିମାଣର ଭୋଟିଂ ହୋଇନଥାନ୍ତା । ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡିବ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଲେ ଭଲ । ଲୋକ ନଆସି ଭୋଟ ପଡିଲେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ ।"

କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଏଠାରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର

