ନୂଆପଡା ଫାଇଟରେ ମହିଳା ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ କି ? ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟିଂ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଏବଂ 3 ଦଳ ମହିଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Nuapada by election 2025
ନୂଆପଡା ବାଜିରେ 'କିଙ୍ଗ ମେକର' ସାଜିବ କି ମହିଳା ଭୋଟ୍ ? (Nuapada Collector 'X' handle Screen Grab)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2025 at 11:50 PM IST

4 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ମତଦାନ ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗଦାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆୟୁଧ କରି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବାର ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । କାରଣ 1 ଲକ୍ଷ 29 ହଜାର ପଞ୍ଜିକୃତ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ 8 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ।

ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ନୂଆପଡାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖିଆ ବା ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ? କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ମହିଳା ଭୋଟ, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାଶୀନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଯିବ ମହିଳା ଭୋଟ ନା 24 ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯିବ ନା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇବ ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନ । ତେବେ ମହିଳା ଭୋଟଦାତା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ 'କିଙ୍ଗ ମେକର' ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଓଡିଶା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ ​​୮୩.୪୫ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଛି, ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥମ କରି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟଦାନ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୧ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର ୫୬୩ ମହିଳା ଭୋଟ ସହ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।



ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନୂଆପଡାରେ ମୋଟ ନୂଆପଡାରେ ମୋଟ ୨,୫୪,୪୯୭ ଜଣ ଭୋଟର । ସେଥିରେ ୧,୨୪,୫୪୪ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୧,୨୯,୯୩୨ ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୧ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨,୧୨,୩୮୫ ଜଣ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୦୩,୮୧୭ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୧,୦୮,୫୬୩ ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ୪୭୪୬ ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାଙ୍କ ମତଦାନ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମତଦାନ ଅଧିକ ଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହିଳା ଭୋଟଦାନ କରିଛନ୍ତି ।


ପ୍ରାୟ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ୪ ହଜାର ଅଧିକ ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୨ ହଜାର ମହିଳା ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ ୨୦୧୯ ରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ମହିଳା ଭୋଟର ମତଦାତା ଥିଲେ । ସେହିପରି ୨୦୧୪ରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨ ହଜାର ମହିଳା ମତଦାତା ଥିଲେ ।


"ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତରେ ଉନ୍ନତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଶାସକ ଦଳକୁ ମିଳିପାରେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର



ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନେ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି-
"ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତରେ ଉନ୍ନତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। 24 ବର୍ଷ ହେବ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନକରି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କହି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନୂଆପଡ଼ାର ସବୁ ମହିଳା ଭୋଟ ବିଜେଡି ଏବଂ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଳିକ ।

"ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଭାବେ ସଚେତନ, ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ମହିଳା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ମହିଳା ଭୋଟ ଅଧିକ ଭୋଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ସଚେତନ, ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେ ରାଜ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବ । ନୂଆପଡାରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଆମେ ୨୪ ବର୍ଷ ହେବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୌଣସି ଏକ ଏସଏଚଜି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏମାନେ ଖାଲି ପର ଜିନିଷରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ନାଁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଳିକ ।



"କଂଗ୍ରେସ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନା । ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ । ମହିଳା ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିବା ଓଡିଶା ରାଜନିତୀ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ । ହେଲେ ମହିଳା ଭୋଟ କାହା ସପକ୍ଷରେ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାହା ବିତର୍କର ବିଷୟ । ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ହୁଏ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଭୋଟ କଥା ଶେଷ । ସୁଭଦ୍ରାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିର ମାନେ କଣ ? ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏ ସରକାର ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି କଥା ଆସିଲା କୁଆଡୁ । କଂଗ୍ରେସ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଏନା । ଆମ ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଭୋଟର ସମାନ, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ ।

"ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେବେ ଶାସକ ଦଳ କହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ । ନୂଆପଡା ମହିଳା ମତଦାନ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ । ବିଜେପିକୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ


ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନୀ ରଣାଙ୍ଗନାରେ 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି । ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିବା ନୂଆପଡାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ମହିଳାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିବେ ନା ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମହିଳାଙ୍କ ମନ ଜିଣିବେ ନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସାଉଁଟିବେ ତାହା ଫଳାଫଳ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆପଡାରେ ରେକର୍ଡ 83.45% ମତଦାନ; ଗଣନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

