ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା 32.51% ଭୋଟିଂ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ
ନୂଆପଡାରେ ଚାଲଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ । ଉତ୍ସାହିତର ସହିତ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର । ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
Published : November 11, 2025 at 12:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡାରେ ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଜନତା । ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା । 358ଟି ବୁଥରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ । ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା 32.51% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ।
ବୁଥ ନମ୍ବର 298ରେ ଗୋଟିଏ VVPAT ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସଖୀ ବୁଥ ସମେତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲୁଛି । ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ଖରିଆର ରୋଡ଼ ଏନଏସିରେ ଥିବା 3, 4, 5, 13, 14 ଓ 15 ବୁଥ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ବୋଲି ସିଇଓଙ୍କ ସୂଚନା ।
ଦିନ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଡିଥିଲା 14.99 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ-
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 14.99 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ସକାଳ 5.30ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମକ ପୋଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମତଦାନ ଚାଲିଛି । ମକ ପୋଲ ସମୟରେ ୩ ବଲାଟ ୟୁନିଟ, ୩ ଇଭିଏମ ୟୁନିଟ ତ୍ରୁଟି ଆସିଥିଲା । ଏହାକୁ ବଦଳୀ ପରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି । ଭୋଟ ବେଳେ ବୁଥ ନଂ 66ରେ ଗୋଟିଏ ଇଭିଏମରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଆଧାରରେ ବୁଥ ନଂ 36 କୁଳିଆବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଫିସର ଧନଞ୍ଜୟ ମଲିକଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ନଜର ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ୍ ଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା ।
୭୧-ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସକାଳ ୯:୦୦ ସୁଦ୍ଧାର ମତଦାନର ହାର ୧୪.୯୯ % ରହିଛି l#ECI #CEOOdisha #Nuapada #Nuapadabyelection pic.twitter.com/FsfoDP5dif— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) November 11, 2025
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ-
ନୂଆପଡାରେ ଚାଲିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ । ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆରଏସ୍ ଗୋପାଳନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ଭୋଟିଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରା ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ମନିଟରିଂ ।
ଭୋଟ ଦେଲେ ଜୟ-ଘାସିରାମ-
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା 66 ନମ୍ବର ବୁଥ ମୋଙ୍ଗରାପାଲିରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାର । ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆ କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସପରିବାର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଖରିଆର ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭକରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜୟ କହିଛନ୍ତି ।
Sri Dhananjay Mallik, TGT, Khariar Raja A.T. High School, Presiding Officer of Booth No. 36 is hereby under suspension with immediate effect for violation of secrecy of voting.@OdishaCeo@ECISVEEP@SpokespersonECI pic.twitter.com/ry8RIfF928— Collector & DM, Nuapada (@DM_Nuapada) November 11, 2025
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନୂଆପଡା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଲୟର 120 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ନେଇ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ସହିତ 2000 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ହେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ।
Chief Electoral Officer, Odisha, personally monitoring the Nuapada Bye-Election from the State Control Room along with senior officials, ensuring smooth and transparent conduct of polling.#ECI #CEOOdisha #Nuapada #Nuapadabyelection pic.twitter.com/43vy10voMo— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) November 11, 2025
ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି-
ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 358ଟି ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟରୁ 47ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ 8ଟି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ 14 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାବଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
୭୧-ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନର କିଛି ଝଲକ।#CEOOdisha #ECI #Nuapada #Nuapadabyelection pic.twitter.com/zXjuaxLtrz— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) November 11, 2025
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର