ନୂଆପଡା ଜନାଦେଶ; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଣତି, ନୂଆ ବିଧାୟକ ପାଇବେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ
କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ନୂଆପଡା ଗଡ କିଏ ହାତେଇବ ତା ଆଜି ଜଣାପଡିବ । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭୋଟ ଗଣତି ।
Published : November 14, 2025 at 8:05 AM IST
ନୂଆପଡା: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି । ଆଜି ବାହାରିବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟ୍ ଗଣତି । ୧୪ ଟେବୁଲରେ ୨୬ ରାଉଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ । ନୂଆପଡ଼ା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବି ବଢ଼ିଛି।
ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଟୋକଲକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ । ପ୍ରାତଃ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଗେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟ । ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, କାଉଣ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ, ପାଣିବୋତଲ, ବ୍ୟାଗ କାଗଜ କଲମ, କ୍ୟାମେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ ତଥା ନେସନାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ବାହାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଠିକ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହଇଛି ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲାଟ ଭୋଟ ଗଣତି । ପରେ ଠିକ 8.30 ମିନିଟ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ EVM ଭୋଟ ଗଣତି । ଆଜି ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ପାଇବ ନୂତନ ବିଧାୟକ । ହାତୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବି ତାହା ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ।
ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମୁଦାୟ 2,54,497 ଭୋଟ ରହିଛି, ସେଥିରୁ 2,12,385 ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ବାସି, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 1,8,563 ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି 1,3,817 ପୁରୁଷ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । 83.45%ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡାବାସୀ।
ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏହା ଏକପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି । ଏୟାରି ଭିତରର ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀର ଆଶାରଖିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ।
