ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡା ଫାଇଟ୍; ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ 50% ଶ୍ରମିକ, କେବେ ବଦଳିବ ଦାଦନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ?

ନୂଆପଡାର ଜନ ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ l ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି 35 ହଜାର ଦାଦନ ଭୋଟର l

MIGRANT WORKERS PLIGHT IN NUAPADA
MIGRANT WORKERS PLIGHT IN NUAPADA (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2025 at 11:43 PM IST

|

Updated : November 8, 2025 at 11:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ନୂଆପଡା: "ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ କାମ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ l ମୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି l ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ l ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ l ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥାଉ l ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖରାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ କାମ କରୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଶାଢ଼ ମାସରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାଉ l ନୂଆପଡା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ," ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ବାଇ । ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 55 ହେବ l ନୂଆପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଠେଲକୋବେଡା ଗାଁର ସେ ବାସିନ୍ଦା ।

ସେହିଭଳି ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସରସ୍ୱତୀ ସତନାମୀ କୁହନ୍ତି, "ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ମଜୁରୀ ମିଳେନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ l ଏଠାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ମିଳିଥାଏ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳେନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ମନରେଗାରେ କାମ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ l ସପରିବାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ l ସେଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ରହି କାମ କରୁ l" ଏହି ମହିଳାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି l ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ l

ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜା ସତାନାମୀ କୁହନ୍ତି, "ସ୍ଥାନୀୟ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ 20 ରୁ 30 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦଶହରା ସମୟରେ ଯାଇଥାଉ ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛୁ l ଆମର ଏଠାରେ କିଛି କାମ ମିଳେନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ l"

ସେହିପରି ଧୋଜାଭାଟା ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଦୁଲେଶ୍ୱରୀ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଚାଷ କାମ ସାରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ରୋଜଗାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିବାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାଦିନେ କୌଣସି କାମ ନମିଳିବାରୁ ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।



ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ତନସିଲା ମାଝୀ ଅନୁସାରେ, "ଏଠାରେ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ l ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଉ l ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି l" ଏହି ସମସ୍ତ ଦାଦନ ଭଲରେ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ଆଉ ପକ୍କା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦାଦନ ଦୁଃଖରେ ପେଷି ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଖାଲି ଏହି ଦୁଇ ଗାଁର ଲୋକେ ନୁହେଁ ଏପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଶେଷ କରି ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ।

ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନୂଆପଡାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା । ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠୁଥିବା ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କେବେ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ସଭିଏଁ । ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କଥା ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ 'ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ'ରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ଚେର କେତେ ବାଟ ମାଡିଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଗାଁ ଠେଲକୋବେଡାରେ । ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଏମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଫେରନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା-

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା l ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବୋଲି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ କହୁଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି l ଏଠାକୁ ମାଳ ମାଳ ନେତା ଆସି ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି l ସମସ୍ତେ ବିକାଶକୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସରକାର ଆସିଛି ଓ ଯାଇଛି ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଜି ବି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋଜଗାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନୂଆପଡାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି l

ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ତଥା ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକ ଅଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଏଠାରେ 2020ର କୋଭିଡ କାଳରେ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 72 ହଜାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି l ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା, ଗୁଜୁରାଟ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ଓଡିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି l ଜିଲ୍ଲାର ଜନ ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି l ଏହି 3 ଲକ୍ଷ ରୁ 50 % ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି l ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କାମ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ l ବିଭିନ୍ନ ରୋଜଗାର ମିଳିଲେ ତଥା ମଜୁରୀ ସଠିକ ସମୟରେ ମିଳିଲେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକଯାଇ ପାରିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 35 ହଜାର ଦାଦନ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି l ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ପଟେ ଏକ ତରଫା ସମର୍ଥନରେ ଯିବ ନାହିଁ l"

ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଜସ୍ମିନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯଦି କୌଣସି ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ରୋକିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ତଥା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କେହି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରୋକିବୁ l ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ରଖିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ତେବେ ଜଣେ ଯଦି ନ ଜଣେଇକି ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ କେମିତି ରଖିବୁ l କେତେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାର କୌଣସି ଡାଟା ନାହିଁ, ତେବେ ଯେତିକି ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ଆମ ରେକର୍ଡରେ ରହୁଛି l ଚଳିତ ବର୍ଷ 78 ଜଣ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ବା ଠିକାଦାର ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତି ତାର ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ l"

ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପରସ୍ପର ଦୋଷ ଲଦାଲଦି-

ତେବେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ନେଇ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି l କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ 20ଟି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ପରେ 30ଟି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କଲେ l ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5 ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଟେ ଏହା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ 9 ବର୍ଷ ବିଜେପି ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ, ତାପରେ ବିଜେଡି ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛି l ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ l

ବିଜେଡି ନେତା ସୁବାଷ ସିଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବିତାଡିତ କଲେ l ପାଖା ପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି l ଏବେବି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ l

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ବିକାଶ l ଏହି ବିକାଶରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି l ଏହା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁଆଁପଡ଼ା ପାଇଁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ l ଆଉ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ l"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆପଡା ଲଢେଇ; ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର, ଫୋକସରେ 41 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

Last Updated : November 8, 2025 at 11:53 PM IST

TAGGED:

NUAPADA BY POLL 2025
ALL PARTIES EYE MIGRANT VOTES
NUAPADA DADAN WORKERS IN FOCUS
MIGRANT WORKERS PLIGHT IN NUAPADA
NUAPADA MIGRATION LABOUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.