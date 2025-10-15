ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ: ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଜେଡିରୁ କିଏ ?

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି । ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ ।

NUAPADA BY ELECTION 2025
ETV Bharat Odisha Team

October 15, 2025

October 15, 2025

Nuapada By Election 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିର ନୂଆପଡା ଯୋଦ୍ଧା । ନିକଟରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି । ଆଜି(ବୁଧବାର) ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜୟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି(16 ଅକ୍ଟୋବର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।

ଜୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ:

ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହେଲା । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି । ଆଜି ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ଦିବଙ୍ଗତ ବିଜେଡି ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ନୂଆପଡା ରାଜୀତିରେ ଗଣିତ ଓଲପାଲଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଜୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ବିଦ୍ଧିବଧ ଭାବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।

Nuapada By election 2025

ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ:

ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ମେଗା ଶୋ’ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ବିଜେପିର ହେବିୱେଟ ନେତା ନୂଆପଡା ଗସ୍ତ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ କରିବେ । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

କଂଗ୍ରେସରୁ ଘାସିରାମ, ବିଜେପିରୁ ଜୟ, ବିଜେଡିରୁ କିଏ ?

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଆଦିବାସୀ ନେତା ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରୁ ଲଢିବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେବି ବିଜେଡିର ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡିନି । ଦିବଙ୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ନୂଆପଡା ରାଜନୀତି ଗଣିତ ଓଲପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି । କିଏ ହେବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।

ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡା ଭୋଟ୍‌:

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପଡିଛି ନୂଆପଡା ଆସନ । ଏହି ଆସନରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11ରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିସହ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

