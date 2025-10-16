ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ: ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି ବୁଝାମଣା ! ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପରେ ଦଳୀୟ ସଲାସୁତୁରାକୁ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା । ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ ଯୋଗାଇଲା ଖୋରାକ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୁଝାମଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହଠାତ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ନୂଆପଡାରେ ଭୁଶୁଡି ଯାଇଛି ବିଜେଡିର ଦୁର୍ଗ । ବଦଳି ଯାଇଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୀକରଣ । ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଶେଷରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି । ଯାହା ଦୁଇ ଦଳର ବୁଝାମଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରୀ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ।
ବିଜେଡି- ବିଜେପି ବୁଝାମଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର:
ଅତାବିରାର ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ । ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡି । ଏଭଳି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବିଜେପି ବିଜେଡିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୁଝାମଣାର ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରୀ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇବାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏତେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ ‘ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ’ଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ କାହିଁକି ଟିକେଟ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ କରିଛି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର ଠିକ ପରଦିନ ବିଜେଡି ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିଥିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଜୟଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ତେରଛା ବାଣ ମାରିଥିଲେ ,'ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କହ୍ନେଇଙ୍କ ‘ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଲ୍’' । ତେବେ ସେତେବେଳେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ଏବଂ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାୟୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ବିଜେଡି-ବିଜେପିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ତେଜିଛି ।
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ ଭକ୍ତ ଦାଶଙ୍କ ପତିଆରା ବାଜିରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଏଠି ଦୁଇ ମୁଖୀ ଲଢେଇ ହେବା ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ।
କଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ:
ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଗଲା, ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲାନି ,ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ନିଜେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା। ଏଥିରୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ନୂଆପଡା ଆସନକୁ ବିଜେପି ହାତକୁ ଏକପ୍ରକାର ଟେକିଦେଲା ବିଜେଡି । ସ୍ୱର୍ଗତଃ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ସମସ୍ତେ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପସା ପଲଟିଗଲା । ସେବେଠାରୁ ଏହା ଏକ ଡିଲ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ବିଜେପି ହାତକୁ ସେ ସିଟକୁ ଏକପ୍ରକାର ଟେକି ଦିଆଗଲା ।"
ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆପଡାରେ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ । ହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନିତୀକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ଲାଗିବ । ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେଡି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ପାଇବ, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟ । ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁନିଟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରୋଶ ଖୋଲାଖୋଲି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟଦାନ ବେଳେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ, ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।"
ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଏହି ରେସରେ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା । ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ବେଶ ଦୃଢ଼ ଥିଲା । ହେଲେ ବିଜେଡି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ନୂଆପଡାବାସୀ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପୁଜିବ । ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି,ସଂସଦରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ସବୁବେଳେ ବିଜେପିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଥାଳିରେ ସଜେଇକି ବିଜେପି ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ।"
'50 ରୁ 60 ହଜାର ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ ବିଜେପି':
ସେହିଭଳି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରଗଡର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଚାଁହୁଥିଲେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ l ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ l ସେ ମିଶିବା ପରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ଏବେ ବିଜେପି ସହ ମିଶିଛି l ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 80 ପ୍ରତିଶତ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଢୋଲକିଆ ପରିବାରର l ଏବେ ଏହି ଭୋଟ ବିଜେପି ନିକଟରେ l ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ପରେ ଲାଗୁଛି, 50 ରୁ 60 ହଜାର ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ ବିଜେପି l ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ ସମର୍ଥନ ନଥିବାରୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରାଜିତ ହେଲେ l ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ବିଜେପିର ଜିତକୁ କ୍ଲିନଚିଟ କରିଛନ୍ତି l କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ସତ ମାତ୍ର ସେତେଟା ସମର୍ଥନ ନାହିଁ l ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ l ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ମିଶିବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ l ଆାଦିବାସୀ ଭୋଟ ସବୁ ବିଜେପିକୁ ଆସିବ l"
'ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ନୂଆପଡା':
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ପୁରୁଣା ଚେହେରା ମାମୁଁ ଘର ନୂଆପଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ସେଇ ପାଖ ପଦ୍ମପୁରରେ । ସେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ । ସେ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସେ ଭଲଭାବେ ପରିଚିତ । ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ।"
ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଦଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି ଆଗକୁ ଛାଡ଼ୁନି । ନବୀନ ବାବୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି l ନୂଆପଡା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ଶଙ୍ଖ ଚି଼ହ୍ନ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିକି ଆସିବ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଆମ ଦଳରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ?"
