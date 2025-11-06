ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କର ବା ମର ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ
ନେତାମୟ ନୂଆପଡା । ତିନୋଟି ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ନୂଆପଡା ଭଳି ଛୋଟ ସହରରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ।
Published : November 6, 2025 at 6:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ପାଲଟିଛି । ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । କ୍ଷମତାରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ନୂଆପଡା ସମ୍ମାନର କଥା । ବିଜେଡି ଓ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ । ସେପଟେ ନିଜ ଗଡ଼ରେ ଦଳକୁ ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଲାଗି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସିଛି । ତେଣୁ ତିନୋଟି ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ନୂଆପଡା ଭଳି ଛୋଟ ସହରରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ମୋହନ, କାଲି ପୁଣି ନବୀନ-
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଲଢ଼େଇ ସେତିକି ରୋଚକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଫଳତଃ ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟ ମଇଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବେଶ ରୋଚକ ହେବ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଫା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ବିତୀୟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ । ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ନବୀନଙ୍କ ବେଇମାନୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୂଆପଡା ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ନବୀନ ସାଧାରଣ ସଭା ସହ ରୋଡ ଶୋ’ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ହାରଜିତ ଉପରେ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ମାନ ନିର୍ଭର-
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆପଡା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ହିଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ଓ ବିଜେଡି ଦଖଲ କରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶାସକ ଦଳରେ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇଥିଲା । ପ୍ରତି ଗାଁ' ଗାଁ'ରେ ନେତା ଓ ଦଳର କର୍ମୀ ଡେରା ପକାଉଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନବୀନଙ୍କ କ୍ରେଜ ନିର୍ଭର କରେ । ବିଜେଡି ତା’ର ବିଜୟ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବାରୁ ଖୋଦ ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବେ ବାଜିରେ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ସେଭଳି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ହାରଜିତ ଉପରେ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ମାନ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।"
ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର-
ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବାରୁ ନୂଆପଡା ଦଖଲ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁ ଦଳ ଶାସନରେ ଥାଏ, ଉପନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଦଳ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନୂଆପଡ଼ା ଦାଇତ୍ୱ ମୋର ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ମୋହନ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଥରେ ୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଘାଟ ଜଗିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ଏବେ ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ।
ବିଜେପି ଓ ମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ-
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଏବେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି । ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ସହଜ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ନୂଆପଡା ସହଜ ହେବନାହିଁ । ପ୍ରଥମ କଥା ବିଜେପି ପାଇଁ ସେଠାରେ ସଂଗଠନ କରିଥିବା ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିନାହିଁ । ଦଳ ସ୍ବର୍ଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଟିକେଟ ଦେଇଛି । ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ । ଜୟ ବାପାଙ୍କ ଦଳର ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିନଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ଜୟଙ୍କୁ ମିଳିବା ପ୍ରଶ୍ନ । ତେଣୁ ବିଜେପି ନିଜସ୍ଵ ଦମରେ ସେଠାରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ ।"
ଗଡ଼ ଜଗିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ-ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ-
୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ନୂଆପଡାରୁ ୬୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ପାଖପାଖି ୪୫ ହଜାର ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଟିକଟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବତାରେ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି କ’ଣ ହେବ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ନୂଆପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ-ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ନୂଆପଡ଼ା ଗଡ଼ ଜଗିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ସହ ନୂଆ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ଭଳି ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବି ବାଜିରେ ଲାଗିଗଲାଣି ।
ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖାଇବ ନୂଆ ବାଟ-
ନୂଆପଡା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର ବିଜୟ-ପରାଜୟ ସହ ମତଦାନ ଫରକ କେତେ ରହିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି । ବୁଥଓ୍ୱାରୀ ତାଲିକା ଧରି ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର ଚଳାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ମୋହନ-ନବୀନଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ପରେ ନୂଆପଡ଼ାର ଭୋଟ ସ୍ଥିତି ଏକପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇବ । ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌର ଓ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଭୋଟ ପାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପିଠୁ ପଛରେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ନେତା କହୁଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ମଳିନ ପଡିବ ନା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ୧୪ ରେ ଜଣାପଡିବ ।
ଭୋଟର ସୂଚନା ପତ୍ର ଓ ଭୋଟର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତିକା ବିତରଣ-
ନୂଆପଡ଼ାର ମତଦାତାଙ୍କୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଟର ସୂଚନା ପତ୍ର ଓ ଭୋଟର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତିକା ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାର ୯୧୯ ଭୋଟର ସୂଚନା ପତ୍ର ଏବଂ ୮୫ ହଜାର ଭୋଟର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତିକା ବିତରଣ କରାଯାଇଛି । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ, ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା, ଭୋଟଦାନ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ, ମତଦାନ ସମୟରେ କଣ କରିବେ - ନ କରିବେ, କ୍ୟୁ.ଆର କୋଡ ବ୍ୟବହାରକରି କିପରି ଭୋଟର ବିବରଣୀ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଭୋଟର ସୂଚନା ପତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଭୋଟର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତିକାରେ ମତଦାତା ସୁବିଧାରେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ, ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟତା, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା କେମିତି ଜାଣିବେ, ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟିଲେ କିପରି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଲଟ୍ ସୁବିଧା, ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଭୋଟର voters.eci.gov.in ୱେବସାଇଟ ତଥା Voter Helpline App ଦ୍ୱାରା କିପରି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିରୂପଣ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ପୁସ୍ତିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ମତଦାତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ସୂଚନା ପତ୍ର ଓ ଭୋଟର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ଦା ବଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ସାଜିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର