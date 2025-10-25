ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଦ ଛୁଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ନୂଆପଡା । ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ନୂଆପଡା: ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା । ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହେଭିଓ୍ବେଟ୍ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆପଡାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ପାଦ ଛୁଇଁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ପ୍ରଚାର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଜି ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ 3ରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ପେଣ୍ଡରାବନ୍ଦ ଗ୍ରାମପଂଚାୟତ ସ୍ଥିତ ପଲସିପାଣି, ଚାନ୍ଦୋପଳା, ଝାଲକୁଷୁମ, ଧରମସାଗର, ପେଣ୍ଡରାବନ୍ଦ ଆଦି ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଢୋଲକିଆ ।ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରି ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ସେ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ରୂପେ ଗଠନ କରିବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ।" ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା:
ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ନୂଆପଡା ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମାବେଶ ସହ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ।ସେ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ କରି ସାରିଛୁ । ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ କହି ସାରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।" ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ।
ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ସଭାପତି ବାଲକୃଷ୍ଣ ଶବର ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବିରୋଧ କରୁଛି କାରଣ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସମର୍ଥନ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ।"
