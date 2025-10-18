ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫାଇଟ୍; ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ଘାସିରାମ ଏବଂ ଜୟ

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2025 at 5:28 PM IST

ନୂଆପଡା: କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଶନିବାର ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇ ସେଟ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ରିଟରର୍ନିଙ୍ଗ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ନେତା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡାରେ ପଡିବ ଭୋଟ ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ ।

ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ-

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଘାସିରାମ । କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବିରାଟ ରାଲିରେ ଆସି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଘାସିରାମ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସାଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ବିରାଟ ପାଟୁଆରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ନୂଆପଡା ତେଲିପଡ଼ା ଛକ ଠାରୁ ନିଜ ସମର୍ଥକ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ସହିତ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିଥିଲା ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ବିରାଟ ରାଲି ।

ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ-

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଜୟ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଜୟ । ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ତାଙ୍କ ଖରିଆର ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାସ ଭବନ ଠାରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ଖରିଆର ରୋଡ଼ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଆସି ନୂଆପଡା ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରେ ପ୍ରାୟ 15 ହଜାର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।

ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମାଲ, ପୂର୍ବତନ କଲାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ହୁସେଣ୍ଡି, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟନ ନାଏକ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲଷ୍ମଣ ବାଗ ଭଳି ଏକାଧିକ ତୁଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିର ନାମାଙ୍କନ ରହିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ': ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ

"ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ ପଡିଛି । ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପଛରେ । ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛରେ । ଏପରିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଲଢେଇ କରିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ।

"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନାମାନଙ୍କ ଦାଖଲ କରିିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

