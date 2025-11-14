Bihar Election Results 2025

ନୂଆପଡା ବାଜି; କଂଗ୍ରେସର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ?

ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଘାସିରାମଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ ସମର୍ଥନ ନମିଳିବାରୁ ପରାଜୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଛି ।

କଂଗ୍ରେସର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? (File pic)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଲା ବିଜେପି । ୮୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଜୟ ଢୋଲକିଆ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୮୬୯ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୪୦ ହଜାର ୧୨୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ୩୮ ହଜାର ୪୦୮ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛିନ୍ତି ।


ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି । ନୂଆପଡା ସିଟକୁ ବିଜେଡି ହାତରୁ ବିଜେପି ଛଡାଇ ନେଇଛି । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଘାସିରାମ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ି ହାରିଯାଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ବରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନୂଆପଡାରେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ପିସିସି ମୁଖିଆ ଭକ୍ତ ଦାଶ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଭଳି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ।


ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ​​କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କଣ ସେ ପ୍ରମୂଖ କାରଣ...

କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।ଉପକୂଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯିବାର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡିଗଲା । ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ନୂଆପଡାରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇନାହିଁ ।


ନିର୍ବାଚନୀ ରଣାଙ୍ଗନାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ । ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡି, ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ଭଳି ହେଭି ୱେଟ ନେତା ମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିନଥିଲେ । ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ର ଶିଥିଳ ପଡିଯାଇଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ।

ମହିଳା ଭୋଟକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ଶାସକ ଦଳ । ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛି । ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ମଜବୁତ ସଂଗଠନ, ଦଳୀୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ ଦୂର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବିଜେପି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଭୋଟକୁ ବିଭାଜିତ କରିଥାଇପାରେ, ଯାହା ଶେଷରେ ବିଜେପିକୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା ।



"ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନେଇ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରି ଶେଷରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଏଭଳି ପରାଜୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଲା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘାସିରାମ । ନିଜେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଦଳୀୟ ପରାଜୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଭାବକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଶାସକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।



କଂଗ୍ରେସ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇନାହିଁ । ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମିଶି 9 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ । ଭକ୍ତ ଦାଶ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ହାରିଗଲୁ ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା । କଂଗ୍ରେସ ହାରିବା ମେସିନକୁ ଦାୟୀ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା । ଟଙ୍କା ଯାହାର ଯେତେ ଭୋଟ ତାହାର ସେତେ । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହେଲା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାଟଂକା ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା


୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ନୂଆପଡାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ । ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ । ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ୫୦,୯୪୧ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା।

ବିଜେଡି ୬୧ ,୮୨୨ ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ୫୦,୯୪୧ ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୧୫,୫୦୦ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା । ବିଜେପିକୁ ୪୪,୮୧୪ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ।


ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଘାସିରାମଙ୍କୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇନଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଘାସିରାମଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ ସମର୍ଥନ ନମିଳିବାରୁ ଘାସିରାମଙ୍କୁ ପରାଜୟର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଛି ।

