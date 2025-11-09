ଦିନକ ପରେ ନୂଆପଡା ବାଛିବ ନୂଆ ବିଧାୟକ; ସରିଲା ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର, ଲାଗୁ ହେଲା ନୀରବ ଅବଧି
ସରିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର । ଅପରାହ୍ଣ 4ଟାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଧି । ନୂଆପଡା ଛାଡିଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ନେତା ।
Nuapada By poll 2025 Campaigning Ends Today ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡାରେ ସରିଲା ଘମାଘୋଟ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର । ଦିନକରେ ପରେ ପଡିବ ଭୋଟ । ନୂଆ ବିଧାୟକ ବାଛିବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ । ଆଜି ଅହରହ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଥିବା ନୂଆପଡା ଶାନ୍ତ ପଡିଛି । କାରଣ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୀରବ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପଟେ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ହେବ ଭୋଟ୍ l ତେବେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ୩ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
ନୂଆପଡା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର-
ଦିନ ତମାମ ଘୋ ଘା ପ୍ରଚାର ଆଉ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ ଭିତରେ ଆଜି ଶାନ୍ତ ପଡିଛି ନୂଆପଡା । ଅପରାହ୍ମ 4ଟାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଧି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆପଡା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆରଏସ ଗୋପାଳନ । ତବେ ସବୁ ପୁଲିଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ ଏବଂ 47 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଓ୍ୱାରରେ ଏକାକୀ ପ୍ରୀର୍ଥୀ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ରାତି 10 ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରଏସ୍ ଗୋପାଳନ ।
ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଡେଡଲାଇନ୍-
ନୂଆପଡ଼ାରେ ନୀରବ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ରୁ ନୀରବ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି । ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି କାଲି ବାହାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାବଳ ମୁତୟନ ରହିବେ । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ଶେଷ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍. ଏସ୍. ଗୋପାଳନ ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରୁ ଯିଏ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ଶରୀର ଖରାପ କହି ଯିଏ ରହିବାକୁ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ । ପବ୍ଲିକ ମିଟିଙ୍ଗ, ପ୍ରୋସେସନ, ଟିଭି ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ । ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଭଳି ମିଡିଆ କଭରେଜ, ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଭରେଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସେଭଳି ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ । ୧୦ ତାରିଖ ସକାଳୁ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ନିକଟକୁ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ବାହାରିବେ l"
ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଲାଗି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ବିଭିନ୍ନ ବୁଥକୁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ପଠାଇବାକୁ ଚାଲିଛି ଆୟୋଜନ । ଆଜି ସଂଧ୍ୟା କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବେ କର୍ମଚାରୀ । ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଂଚଳରେ ଥିବା ବୁଥକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବେ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ । ଗୋତମା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବାୟୁସେନା ବିମାନ ।
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 253624 ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପୁରୁଷ ଭୋଟର 124108 ଏବଂ ମହିଳା ଭୋଟର 129495 । ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ପାଖାପାଖି 40 ପ୍ରତିଶତ ।
2025 ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ବର୍ଗରେ କେତେ ଭୋଟର ?
ମୋଟ ଭୋଟର: 2,53,624
ପୁରୁଷ ଭୋଟର: 1,24,108
ମହିଳା ଭୋଟର : 1,29.495
ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର: 21
ଯୁବ ଭୋଟର: 9,429
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର : 3988
85 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଭୋଟର: 1786
2025 ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ:-
ବିଜେପି:ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି । ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବଂଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ । BJDରୁ ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବିଜେଡି:ଲଗାତାର ଗତ 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲା ବିଜେଡି । ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ:ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । କାରଣ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଘାସିରାମ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି । 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ 50,941 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।
କାହିଁକି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ?
2004 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୟ ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ 2009ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)ରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସେହିବର୍ଷ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । 2014 ମସିହାରେ ପୁଣିଥରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଲଗାତାର 2019 ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଡୋଲକିଆ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ।
