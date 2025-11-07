ନୂଆପଡା ଫାଇଟ୍; ନବୀନ କହିଲେ ବିଜେଡି କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତିରେ ସରକାର ଚାଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଆସି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ।
Published : November 7, 2025 at 9:37 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 11:10 PM IST
ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚାର ସେତେ ଜୋର ଧରିଛି l 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ହେବିୱେଟ୍ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆପଡା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରୋଡ଼ ସୋ କରି ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ।
ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡା ଆସି ଖରିଆର ରୋଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ସହରରେ ରୋଡ଼ ସୋ କରି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ନବୀନ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରକୋଟ ଗାଁରେ ସାଧରଣ ସଭା କରି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ l
ଏହି ସଭାରେ ନବୀନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ କହିଥିଲେ, "ବିଜୁ ବାବୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ନୂଆପଡା ବିକାଶ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା l ମୁଁ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ବିକାଶରେ ସବୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥା ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆପଡାରେ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ, ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିକାଶ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି l ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରିଲେ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ l ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତିରେ ସରକାର ଚଳେ ନାହିଁ l ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗତ 500 ଦିନରେ ଏହି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି l 300 ୟୁନିଟ ବିଜୁଳୀ ଓ 3500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନବୀନ l ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ମିଳିଲା କି, ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ମିଳିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନବୀନ l ଏହା ସହ ଧାନ କ୍ରୟରେ କଟନୀ ଛଟନି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଥିଲେ ନବୀନ l ଶେଷରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ ବେଇମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଥିଲେ l" ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚମପୁର ଗାଁରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ l "ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜୁ ଢୋଲକିଆ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ସହ ଅବହେଳା କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆଜି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଦଳର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଆମ ଦଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓ ବିଜେପି ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ," ବୋଲି କହିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୂଆପଡାରେ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରୋଡ଼ ସୋ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଦଳ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ବିକାଶ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଲଢ଼ୁଛୁ l ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆଉ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର