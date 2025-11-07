ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡା ଫାଇଟ୍; ନବୀନ କହିଲେ ବିଜେଡି କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତିରେ ସରକାର ଚାଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଆସି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

paign_n
paign_n (paign_n)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 9:37 PM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 11:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚାର ସେତେ ଜୋର ଧରିଛି l 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ହେବିୱେଟ୍ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆପଡା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରୋଡ଼ ସୋ କରି ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ।

Nuapada by election 2025 campaign (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡା ଆସି ଖରିଆର ରୋଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ସହରରେ ରୋଡ଼ ସୋ କରି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ନବୀନ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରକୋଟ ଗାଁରେ ସାଧରଣ ସଭା କରି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ l

Nuapada by election 2025 campaign
Nuapada by election 2025 campaign (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ସଭାରେ ନବୀନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ କହିଥିଲେ, "ବିଜୁ ବାବୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ନୂଆପଡା ବିକାଶ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା l ମୁଁ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ବିକାଶରେ ସବୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥା ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆପଡାରେ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ, ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିକାଶ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି l ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରିଲେ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ l ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତିରେ ସରକାର ଚଳେ ନାହିଁ l ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗତ 500 ଦିନରେ ଏହି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି l 300 ୟୁନିଟ ବିଜୁଳୀ ଓ 3500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନବୀନ l ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ମିଳିଲା କି, ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ମିଳିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନବୀନ l ଏହା ସହ ଧାନ କ୍ରୟରେ କଟନୀ ଛଟନି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଥିଲେ ନବୀନ l ଶେଷରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ ବେଇମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଥିଲେ l" ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

Nuapada by election 2025 campaign
Nuapada by election 2025 campaign (ETV Bharat Odisha)



ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚମପୁର ଗାଁରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ l "ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜୁ ଢୋଲକିଆ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ସହ ଅବହେଳା କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆଜି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଦଳର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଆମ ଦଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓ ବିଜେପି ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ," ବୋଲି କହିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Nuapada by election 2025 campaign
Nuapada by election 2025 campaign (ETV Bharat Odisha)



ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୂଆପଡାରେ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରୋଡ଼ ସୋ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଦଳ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ବିକାଶ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଲଢ଼ୁଛୁ l ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆଉ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି l"

Nuapada by election 2025 campaign
Nuapada by election 2025 campaign (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନବୀନଙ୍କ ବେଇମାନୀ ଆରୋପର ଜବାବ ଦେଲେ ମୋହନ, ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ
Nuapada by election 2025 campaign
Nuapada by election 2025 campaign (ETV Bharat Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : November 7, 2025 at 11:10 PM IST

TAGGED:

CHHATTISGARH CM VISHNU DEO SAI
BJD SUPREMO NAVEEN PATNAIK
ROADSHOW IN NUAPADA BY POLL
NUAPADA BY ELECTION 2025
HIGH PROFILE CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.