ବିଜେପିର ନୂଆପଡ଼ା ରଣନୀତି; କେଭି ଓ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିବେ 8 ଜୋନ

ବିଜେପିର ନୂଆପଡ଼ା ରଣନୀତି; କେଭି ଓ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିବେ 8 ଜୋନ
ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲା ବିଜେପି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି, ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ।
Published : October 23, 2025 at 5:03 PM IST|
Updated : October 23, 2025 at 6:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ବାଜିମାତ୍ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି କସରତ । ନିତିଦିନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ପ୍ରଚାର । ସମସ୍ତ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ କମ୍ପୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ । ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ବିଜେପି ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ।
କେଭି ଓ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଦାୟିତ୍ବ-
ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲା ବିଜେପି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଓ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନୂଆପଡା ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ କେଭି ଓ ଜୟନାରାୟଣ । ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ାରେ ରହିବେ ଉଭୟ ନେତା । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭିଙ୍କୁ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ କେଭିଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।
ତେବେ ନୂଆପଡା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦିନିକ ପରେ ନୂଆପଡା ଯିବି । କେଭିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି । ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ନୂଆପଡା ଯାଇଥିଲି ।"
୮ଟି ଜୋନକୁ ଜଗିବେ ୮ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ-
ତେବେ ସୁଚନାନୁଯାୟୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଞ୍ଜରୀ ପାଇଁ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବାବେଳେ, ସୁନାଦେଶ ପାଇଁ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପାତାଳେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଜୟଜଂଘା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, କୋନାଭଇରା ପାଇଁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଯୋଗେଶ୍ୱର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଏନଏସି ଜଗିବେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଏନଏସି ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ; 5 ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ନାକଚ, 24ରେ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିରେ ନୂତନ… pic.twitter.com/vS2Wb7YaIK— BJP Odisha (@BJP4Odisha) October 23, 2025
ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ-
ଆଜି ନୂଆପଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବଡ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭୁଜବଳ ଅଡବାଙ୍ଗ ନିଜ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଆଡଭୋକେଟ ଘାସିରାମ ବାଗ, ଆଡଭୋକେଟ ଗୋପାଳ ସାମନ୍ତ, ଆଡଭୋକେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅଶୋକ ଦେବଗାନ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, ଅଡବାଙ୍ଗ ଗତ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡା ହୋଇ ପାଖାପାଖି ୬ ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ସୁଜିତ କୁମାର, ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ ସହପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟୋପି ଉତରୀୟ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନୂୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ବୁଧବାର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ୧୯ ଜଣ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ୬ ଜଣ ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଦିନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ୧୪ ତାରିଖରେ ଗଣତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର