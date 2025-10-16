BJPର 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା, ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ।40 ଜଣ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି
Published : October 16, 2025 at 1:11 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 1:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । 40 ଜଣ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି ବିଜେପି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଧରିବେ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ।
ବିଜେପି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ:
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିଛି ବିଜେପ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନିଲ ବଂଶଲ, ଦୁଇ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ଲତା ଉସେଣ୍ଡି, ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର ।
ଛତିଶଗଡ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ । BJP ଗୋଟିଏ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭାବରେ ଛତିଶଗଡ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ବିଜେପି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର:
- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
- ବିଜେପି ରାଜ୍ଯ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ
- କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
- କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
- ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ
- ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ (ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)
- ସୁନିଲ ବଂଶଲ
- ବୈଜୟନ୍ତ ଜୟ ପଣ୍ଡା
- ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର
- ଲତା ଉସେଣ୍ଡି
- ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ
- ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
- ଅରୁଣ ସାଓ
- ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
- ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
- ସାଂସଦ ଡ଼ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର
- ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର
- ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା
- ସମୀର ମହାନ୍ତି
- ବ୍ରିଜମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ
- ସାଂସଦ ସଂଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ
- ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ
- ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
- ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
- ଗୁରୁ ଖୁସୱନ୍ତ ସାହେବ
- ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ
- ସୁଜିତ କୁମାର
- ରୂପକୁମାରୀ ଚୌଧୁରୀ
- ମାଳବିକା ଦେବୀ
- ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ
- ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର
- ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
- ଆକାଶ ଦାସନାୟକ
- ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତି
- ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଟେଲ
- ଅନୁଜ ଶର୍ମା
- ରୋହିତ ସାହୁ
- ୟୋଗେଶ୍ବର ରାଜୁ ସିହ୍ନା
- ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ
- ସନତ କୁମାର ଗର୍ତିଆ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ମେଗା ଶୋ’: ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଲମ୍ବୋଦର, 18ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଜୟ
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଗଢି ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଦାୟିତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର