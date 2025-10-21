ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ?

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ?
ଭୋଟର ନୂଆପଡ଼ାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ କାହାକୁ ବାଛିବେ । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟଙ୍କୁ ନା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡାରେ ହେଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ । ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦଳ ବିଜେଡି ଆଡେ ଯିବ ନା ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ଯୁଆଡେ ଯିବ, ସେ ଦଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆଗୁଆ ରହିବ ।
ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ-
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ହାତେଇବା ଲାଗି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି । ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ କୁଆଡେ ଯିବ ? ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଆଡେ ନା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଆଡେ ଯିବ । ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ବାଭାବିକ । କାରଣ ପ୍ରଚାରରେ ଏବେ ଏକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଟଣାଓଟରା ଚାଲିଛି । ଉଭୟ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିବଂଗତ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ । ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।
ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ଉଭୟଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ-
ନବୀନଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ରଖିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟର ରାଜନୀତି । ଜୟ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବାରେ କିଛି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ । ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଜୟ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆସନଟି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଦଳର ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ । କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ନୂଆପଡ଼ାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ କାହାକୁ ବାଛିବେ ? ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟଙ୍କୁ ନା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ଟାଣିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଦଳୀୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଓ ନାରା ବି ବେଶ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖୁଛି । ନୂଆପଡ଼ାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ବିଜୟ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ସକାଶେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି ।
କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ନଯାଉ ବୋଲି ଯୋଜନା-
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଫଟୋ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଉଭୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡିରୁ ୩ ଥର ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ । ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡିର ନେତା । ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ବିଜେଡି ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଜୟ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅ ଭାବେ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଯଦି ଜୟ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର ନକରନ୍ତି, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବେ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବିଜେପିର ବିରୋଧୀ ଥିବାରୁ ପୁଅ ନୂଆ ଦଳରେ ବାପାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ । ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ହାୱା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବିରୋଧୀ । ତେଣୁ ଭୋଟ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବ । କିଛି ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଳେଇ ଯାଇପାରେ । ଭୋଟ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସକୁ ନଯାଏ ତେଣୁ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ୩ ଥରର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଥିଲା । ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ଥିଲା । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିଜେପିର ଗଡ଼ । ସେଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜିତିକି ଆସୁଥିଲେ । ନିଜସ୍ୱ ଦବଦବା ଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା । ସେହି ଭୋଟ ନେବାକୁ ଉଭୟ ଦଳ ଲାଗିଛନ୍ତି ।"
ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡିରେ ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର-
ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଭତ୍ତା, ୩୦୦ ୟୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଛାଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ । ନୂଆପଡାରେ ନବୀନ ସରକାର ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ମାନେ ଏ ସରକାରରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢେଇ ନୁହେଁ । ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରତାରଣା ବିରୋଧରେ ଏହି ଲଢେଇ ହେଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କ୍ଷୋଭକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ । ଅନୁକମ୍ପା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ । ସେ ନବୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଜିତି ଆସିଥିଲେ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଜେଡିର ପତାକା ପଡିଥିଲା । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଅନୁକମ୍ପା କଥା କହିବେ, ଠିକ ନୁହେଁ । ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ କଥା ଅନେକ କହିବେ । ସତ କେଉଁଟା ଆଉ ମିଛ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ।"
ଦଳ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକଳନ କରିବେ ଭୋଟର-
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆକଳନ କରନ୍ତି, କିଏ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିପାରିବ ? ବଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜନସାଧାରଣ ଆକଳନ କରିବେ । ବିଜେପି ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ । ବିଜେଡି ହାରିବା ପରର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତିଆରି କରି ସାରିଲାଣି । ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଣ କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ସବୁ କହିବେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖି ସାରିଲାଣି ବିଜେଡି । ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପିର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ ବଢିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଇବେ । ବିକାଶ ସହିତ ଲୋକ ରହିବେ । ବିଜେଡି କ୍ୟାଣ୍ଡେଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବି । ବିଜେଡି ଅତାବିରାରୁ ଆଣିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ନୂଆପଡ଼ାରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ବିଜେଡି ସ୍ୱୀକାର କରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ତିଆରି କରିନୁ । ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ଆଣିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ବିଜେପିଠୁ ଶିଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୁହେଁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ବିଜେଡି । ଆଉ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ ।"
