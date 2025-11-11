କିଏ ଜିତିବ ନୂଆପଡ଼ା ଗଡ଼ ! ମୈଦାନରେ 14 ଯୋଦ୍ଧା , ବିଜେପି-ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ମୋଟ 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ 53 ହଜାର 624 ଜଣ ଭୋଟର ।
Published : November 11, 2025 at 11:14 AM IST
NUAPADA BY ELECTION 2025 ନୂଆପଡ଼ା: ଆଜି ନୂଆପଡ଼ ଉପନିର୍ବାଚନ । ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା । ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ନିଜ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ 53 ହଜାର 624 ଜଣ ଭୋଟର । ମୋଟ 358ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଦଖଲ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନୂଆପଡ଼ା ଦଖଲ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ କାହା ଉପରେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ।
- ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ 14 ପ୍ରାର୍ଥୀ , ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ:
- ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ :
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି । ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବଂଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ । BJDରୁ ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ।
- ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ:
ଲଗାତାର ଗତ 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲା ବିଜେଡି । ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ:
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । କାରଣ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଘାସିରାମ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି । 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ 50,941 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।
- ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନରେ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ
- ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବଂଶୀ ଚିହ୍ନରେ ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା
- ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ମେଜ ଚିହ୍ନରେ ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ
- ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନରେ କିଶୋର କୁମାର ବାଗ
- ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ହୁଇସିଲ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା
- ସ୍ବାଧୀନରୁ ବାକ୍ସ ଚିହ୍ନରେ ନିତା ବାଗ
- ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିହ୍ନରେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ
- ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୁବନଲାଲ ସାହୁ
- ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି ଖଟ ଚିହ୍ନ
- ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି କେଟିଲ ଚିହ୍ନ
- ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲୋଚନ ସିଂ ମାଝୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚିହ୍ନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ।
- କାହିଁକି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ?
2004 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୟ ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ 2009ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)ରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସେହିବର୍ଷ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । 2014 ମସିହାରେ ପୁଣିଥରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଲଗାତାର 2019 ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଡୋଲକିଆ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା