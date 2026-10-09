ETV Bharat / politics

ତେଜିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି; 'ଆମେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍‌..କଥା କହିଲେ ହେବନି, କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ'

ନୋମିନେସନ୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ହୋଇଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଏନ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଆଇ ନୋମିନେସନ୍‌ ଦାଖଲ କରିପାରି ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ/ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ-ଗଗନ ଜେନା

Nominations filed for the student union election today candidates are employing various methods to woo voters
ତେଜିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି; ଆମେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍‌..କଥା କହିଦେଲେ ହେବନି, କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 9, 2026 at 8:28 PM IST

|

Updated : October 9, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବାଜିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ! ଏପଟେ ରବମାଦେବୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲଢେଇ । ରମାଦେବୀ ବିସିଜେଡି ଓ ଏବିଭିପି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ନୋମିନେସନ୍‌କୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି ।

ନୋମିନେସନ୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା। କେଉଁ ସଂଗଠନରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏନ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଆଇ ନୋମିନେସନ୍‌ ଦାଖଲ କରିପାରିନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଛି । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Nominations filed for the student union election today
କଲେଜରେ ଚାଲିଛି ନାମାଙ୍କନ; କ୍ୟାମ୍ପସ ବାସୁଛି ବିରିୟାନୀ... ବିରିୟାନୀ.. (Etv Bharat)
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବାକୁ ରଣନୀତି:- ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା, ପରିମଳ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନୀ ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି । ନିଜ ସଂଗଠନର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ । ତେବେ କେବଳ ସଂଗଠନର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ।
Nominations filed for the student union election today
କଲେଜରେ ଚାଲିଛି ନାମାଙ୍କନ; କ୍ୟାମ୍ପସ ବାସୁଛି ବିରିୟାନୀ... ବିରିୟାନୀ.. (Etv Bharat)

ସମର୍ଥନ ଗୋଟାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଆଜି ରମାଦେବୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ବିରିଆନି ବାସ୍ନାରେ ମହକୁ ଥିଲା । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଇସକ୍ରିମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳୁଥିଲା । ଏଥିସହିତ ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛରେ ପରିବେଶ ମହୋତ୍ସବ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ।
ନୋମିନେସନ୍‌ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର:-
ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କେବଳ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ତେଣୁ ନୋମିନେସନ୍‌, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।

Nominations filed for the student union election today
ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ସରଗରମ (Etv Bharat)
ଏପଟେ ଏବିଭିପି ପାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କଥା କହିଦେଲେ ହେବନି, କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍‌ ଭାବେ ଆସିଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଗଡ଼କୁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଦେବୁନି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ସେହି ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବିଭିପି ପାର୍ଥୀ ।ଏବିଭିପି ଏକ ଭଲ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠି ସଂଗଠନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଥାଏ। ଆମର ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିଛି, ରବିବ ।
Nominations filed for the student union election today
ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, କଲେଜରେ ଚାଲିଛି ନାମାଙ୍କନ (Etv Bharat)

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି

ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି । କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌ରେ ଆମେ ଗୀତ, କାର୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଭୋଟ ମାଗିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ । ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ । ଆଜି ନୋମିନେସନ୍‌ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବିଭିପି ସଭାପତି ପାର୍ଥୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାଶ ମହାପାତ୍ର ।

Nominations filed for the student union election today
ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ସରଗରମ (Etv Bharat)
ଏପଟେ ବିସିଜେଡିର ସଭାପତି ପାର୍ଥୀ ସୋନାଲି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ରମାଦେବୀରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଡ଼ ରହିବ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ । ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେନେଇ କାମ କରାଯିବ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଂଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଯୋଜନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।ଏପଟେ ଭୋଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବୁ । ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ, ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ । ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭୋଟର ନୋହୁଁ । ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛୁ । ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏ କଣ କାମ କରିପାରିବେ । ସେହି ଆନୁସାରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ନିର୍ବଚନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି । କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ବିରିୟାନି ଆଇସକ୍ରିମ ଆଦି ଦିଆଯାଉଛି । କେବଳ ରମାଦେବୀ ନୁହେଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ହେଉଛି । ଏବିଭିପି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଓ ବସିଜେଡି । ସେହିପରି ବିଜେବି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ଏବିଭିପି ସମେତ ବିଜେପି ଛାତ୍ର ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହେଉଛି। ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ବିମୁଖୀ ଲଢେଇ ହେଉଛି । ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନୋମିନେସନ କରିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭ, ଏସବୁ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌କୁ ଫେରୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ବଢୁଛି ଉଷ୍ମତା, ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି

Last Updated : October 9, 2026 at 8:38 PM IST

TAGGED:

STUDENTS ELECTION
STUDENT UNION POLL NOMINATION FILE
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
କଲେଜରେ ନୋମିନେସନ
STUDENT UNION ELECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.