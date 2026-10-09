ତେଜିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି; 'ଆମେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍..କଥା କହିଲେ ହେବନି, କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ'
ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ହୋଇଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇ ନୋମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିପାରି ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ/ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ-ଗଗନ ଜେନା
Published : October 9, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବାଜିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ! ଏପଟେ ରବମାଦେବୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲଢେଇ । ରମାଦେବୀ ବିସିଜେଡି ଓ ଏବିଭିପି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ନୋମିନେସନ୍କୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି ।
ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା। କେଉଁ ସଂଗଠନରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇ ନୋମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଛି । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସମର୍ଥନ ଗୋଟାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଆଜି ରମାଦେବୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ବିରିଆନି ବାସ୍ନାରେ ମହକୁ ଥିଲା । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଇସକ୍ରିମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳୁଥିଲା । ଏଥିସହିତ ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛରେ ପରିବେଶ ମହୋତ୍ସବ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ।
ନୋମିନେସନ୍ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର:-
ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କେବଳ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ତେଣୁ ନୋମିନେସନ୍, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି
ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି । କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଆମେ ଗୀତ, କାର୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଭୋଟ ମାଗିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ । ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ । ଆଜି ନୋମିନେସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବିଭିପି ସଭାପତି ପାର୍ଥୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାଶ ମହାପାତ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭ, ଏସବୁ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଫେରୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ବଢୁଛି ଉଷ୍ମତା, ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି