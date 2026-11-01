ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ନିଆଳୀ ଯୁବନେତା ଗିରଫକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ଜବାବ ଦେଲେ ବିଧାୟକ
Niali BJP Leader Arrest: ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶୋଦ୍ଗାର କଲା ବିଜେଡି । ବିଧାୟକ କହିଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : November 1, 2026 at 4:40 PM IST
ନିଆଳୀ: ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଆଳୀ ବିଜେପି ଯୁବନେତା ତଥା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶଶୀକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଗିରଫ ପରେ ନିଆଳୀରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜେଡି ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଛି । ଏଥିସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଯୁବନେତା ଶଶୀକାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଆଳୀ ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବମ୍ବିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝାରପଡା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା 5 ମାସ ତଳେ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି ।
ଆଜି(ରବିବାର) ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଆଳୀ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଆଳୀ ବଜାରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରି ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ।
ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ନିଆଳୀ ବିଜେଡି ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅତୁଲ୍ୟ ଜେନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା । ପୀଡିତା କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଦୋଷୀ କିପରି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ।’
ସେହିପରି ନିଆଳୀ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବଡୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଆଳୀର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସ୍ବପ୍ନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛି । ବିଜେପିର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲିଘାଟ, ନିଜର ବିକାଶ କରିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଚାଲିଛି । ବିଜେପି ତରବରିଆ ଭାବରେ ସରକାରକୁ ଆସିଛି । ଶଶୀକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ବିଜେପିର ନେତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ।’
‘ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ’
ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଉପ ସଭାପତି ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କହୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ସହ ଶଶୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ।’ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
‘ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡିବ’
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଳୀ ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ କଣ ନିଆଳୀ ଲୋକେ ଚିହ୍ନି ନାହାଁନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି । କାଲି ଟିଭିରେ ଜିଣିବାକୁ ପାଇଲି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡିବ ।
ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଆଳୀର ଯୁବନେତା ଶଶିକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ବରେନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ଯୁବନେତା ଶଶୀକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ନିଆଳୀ ବ୍ଲକ ତିହୁଡି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲଜ୍ଜା: ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ୪ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ପୋଲିସର ଜେରା
ଜଳେଶ୍ୱର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି
ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଆଳରେ ନବବିବାହିତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଗୁଣିଆ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳୀ