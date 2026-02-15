ETV Bharat / politics

ନବୀନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ରଣନୀତି; ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ତ ?

ନବୀନ ଚାହିଁଲେ ବିଜେଡିର ସହାୟତାରେ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇପାରେ । କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେବ ? ବିଜେଡି ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ?

Naveens Rajya Sabha strategy, Will bhakta success to get fourth seat
ନବୀନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ରଣନୀତି; ଭକ୍ତ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ତ ? (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 15, 2026 at 11:30 AM IST

3 Min Read
Rajya Sabha Election Odisha, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଶାସକ ବିଜେପି, ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଛକା ପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଛି । କାରଣ ଦୁଇଟି ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଟ ବିଜେଡି ହାତକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ । କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଲେ କଂଗ୍ରେସ ସହଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଯିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ,ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଏକାଠି ହେବେ, ତାହେଲେ ବିଜେପିକୁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିବାରୁ ରୋକି ହେବ।

ନବୀନ-ଭକ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ ତ ?

ଯଦି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ବିଜେଡିର ସହାୟତାରେ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇପାରେ । ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି ନିକଟରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ଏହାରି ଭିତରେ ପଖାଇ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ହେଲେ ଏ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ଏପରିକି ନବୀନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନିତୀ ପୁଣି ଥରେ ସରଗରମ ।

ବିରୋଧ ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ମୁଁହ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ନବୀନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ନବୀନଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲି, ସମୟ ଦେବେ ଓ ମୁଁ ଭେଟିବି। ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ’ କହି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାଶ।

ତେବେ କହିବା ଢଙ୍ଗରେ ପିସିସି ମୁଖିଆ ଭକ୍ତ ଦାସ ସିନା ଏଭଳି କହିଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତାମାନେ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶରତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବେ ନବୀନ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି । ତଥାପି ଯଦି ବିଜେଡି ସହ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବୁଝାମଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।’

କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା

ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ଏବଂ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସିଟ ଗଣିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ସିଟ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସିଟଟି କାହାକୁ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ହୋଇଛି ରାଜନିତୀ। ବିଜେଡି ବିଜେପି ବୁଝାମଣା ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟଟି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାତାକୁ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ ଆଉ ବିଜେଡି ଯଦି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଏ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକ ସରଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏ ନେଇ ଏଆଇସିସି ସହସ୍ୟ ଶରତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ‘କଂଗ୍ରେସକୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବ,ବିଜେପିର ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟସଭା ଆଗକୁ ଅଛି ଦେଖାଯିବ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ । ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

କେମିତି ହୁଏ ରାଜ୍ୟ ସଭା ନିର୍ବାଚନ

ରାଜ୍ୟ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୨ ଆସନ, ବିଜେଡିର ୫୦ ଆସନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ୧୪ ଆସନ ଅଛି । ଏବଂ ବାମଦଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ହାସଲ କରିଛି ।

ବେଜେଡି ଭୂମିକାକୁ ନେଇ କଣ କହେ ଇତିହାସ

ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ବୋଲି କହିଥିଲେ ନବୀନ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ତେଣୁ ଇତିହାସକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ମନେ ହୁଏ, ରାଜନୀତି ରେ ଘଡିକେ ଘୋଡା ଛୁଟୁଛି,ତେଣୁ କଣ ସମ୍ଭବ କଣ ଅସମ୍ଭବ ତାହା ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

ଏ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ବିଷୟରେ ସଭାପତି କହିବେ। ଟିଭିରେ ଦେଖିଚି, ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନାହୁଁ। ଅନ୍ୟ ଦଳର ଯଦି କେହି ସମର୍ଥନ କରିବ ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇ ପାରନ୍ତି ।ଯଦି ଭକ୍ତ ଦାଶ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବୁଝାମଣା କରିରିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଜେଡି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ବିଜେପିକୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛି ।ବିଜେଡି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ।

ତା ଛଡା, ଇତିହାସ କହୁଛି ନବୀନ ସବୁବେଳେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି । ବିଗତ ବର୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ନବୀନ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ । ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନଜର ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ନଜର।

ଏଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ନବୀନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ରଣନୀତି
BHAKTA CHARAN DAS
PCC PRESIDENT ODISHA
RAJYA SABHA ELECTION ODISHA
RAJYA SABHA ELECTION ODISHA

