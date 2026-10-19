କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା; ନବୀନଙ୍କ ଉଦବେଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ । କୋଟିଆର 3 ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 19, 2026 at 7:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଲେଖି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାରରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି କହିବା ସହ ‘ଆନ୍ଧ୍ର ଫେରିଯାଅ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଇସ୍ତାହାରରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । ଏବେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କ’ଣ ହେଲା ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିବା ଚିନ୍ତାଜନକ । ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ସାଲିସ କରୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
୨୦୨୫ରେ ଗଠିତ ୧୬ ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୋଟିଆ କମିଟିର ସୁପାରିସ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଓ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି; ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ତାତି, ସରକାର କହିଲେ 'ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର