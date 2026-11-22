ନବୀନ-ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଖୋଲିବ ଗୁମର; ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ଇଟାଲୀରୁ ଜାପାନ, ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୪, ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ/ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 22, 2026 at 7:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରବିକାନ୍ତଙ୍କ ୨୦୨୨-୨୩ ଓ ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଜାପାନ ଓ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ-
୨୦୨୨ ଜୁନ୍ ୨୦ରୁ ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନଙ୍କ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ ଏବଂ ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ୪ରୁ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନ ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାକୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ; ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉନଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଛୋଟ ରାଜନୀତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି । ତେବେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି । ତଦନ୍ତ ହେବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି ।
ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ-
ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗସ୍ତର ହେଉ ଯାଞ୍ଚ । ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିଜେଡି ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରିନାହିଁ । ବରଂ ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମାପଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛି । ଦଳର ଯୁକ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଥର ସରକାରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସର ସଫଳତା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
"ଯଦି ତଦନ୍ତ ହେବ, ତାହା କେବଳ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ସୀମିତ ନରହି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ବୋଲି," କହିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାଶ ।
କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଫଳତା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ହୀନ ରାଜନୀତି-
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁକ୍ତି କିଛିଟା ଭିନ୍ନ । ନବୀନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ । ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ତଦନ୍ତର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଣ । ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଏଭଳି ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୂତାବାସ ଜରିଆରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଏ । ଯଦି କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ । କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସରକାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ହଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ନବୀନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ବିବରଣୀ....
ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ରେ ରୋମ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (WFP) ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,ଭାଟିକାନ୍ରେ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
୧୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୩ରେ ଜାପାନ ଗସ୍ତଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବା
ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସବୁକିଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି, ତେବେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଭୟ କାହିଁକି ? ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ଆର୍ଟିଆଇରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା । ତେଣୁ ତଦନ୍ତକୁ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦରେ ସୀମିତ ନରଖି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳର ଯୁକ୍ତି ।
ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଗସ୍ତରୁ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଲାଭ ପାଇଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର । ସେହିପରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତଦନ୍ତ କେବଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସୀମିତ ନରହି ପ୍ରମାଣ, ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଆଧାରରେ ହେବା ଦରକାର । ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ।
ଏପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭିକେ ପଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ଡର କଣ ପାଇଁ । ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା,ତଦନ୍ତ ହେବ । ତଦନ୍ତ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ ? ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ 15 ବର୍ଷ ରହିଲୁ, ସରକାର ଆମ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଭୟଭିତ ହେବୁ ? ତଦନ୍ତ ହେବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି l ମୋର ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିବ, ହଜାରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ବି କଣ ଅସୁବିଧା ହେବ l
"ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ l ଡର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତଦନ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି l ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି ,ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫେସ୍ କରିବା ଦରକାର ,ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ,ପବିତ୍ର ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ନାହୁଁ ତେବେ କ୍ଷୀର ପାଣି ଅଲଗା ହେଇଯିବ," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର