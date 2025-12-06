ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ: ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ନବୀନ, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ
ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 18ଟି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ତୁଟିନଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏଏନଏମ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲର କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର 18 ମାସ ମଧ୍ୟ 18ଟି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ ପରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ ।
ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ:
ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି, "ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ ବାତିଲ ହେବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛି । ଏଏନଏମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ, କେତେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳାଯିବ ? ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା, ସ୍ଥଗିତ ହେବା ବିଜେପି ସରକାରର ଅପାରଗତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ୧୮ ମାସର ସରକାରରେ ପାଖାପାଖି ୧୮ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲାଣି । ସରକାର କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ଏପରି ଧୂଳିସାତ ହେଉଥିବ ? ସରକାର ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ନିୟମିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ହେବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
ବିଜେପି ସରକାରରେ ବାତିଲ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 18 ପରୀକ୍ଷା:
ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ । ବାରମ୍ବାର ବାତିଲ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା । ବିଜେପି ସରକାରରେ ବାତିଲ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 18 ପରୀକ୍ଷା । ଗତ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ କାରଣରୁ ANM ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର 14ରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା । OSSSCର କମ୍ବାଇନ ପରୀକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର 2ରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଓଟିଇଟି, ଜୁଲାଇ 30ରେ ଆରଆଇ ଏବଂ ଅମିନ ଓ ଜୁଲାଇ 20ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ।
ରାଜନୀତିକରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଏପରି ଘଟଣା:
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "2024ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ବିଜେପି ଖେଳ ଖେଳୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଓଡି଼ଶାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣା ବିରଳ ଥିଲା । ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ହେଉଥିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହୁଏ । ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି । ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିବାରୁ 18 ମାସରେ 18 ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହେଲାଣି । 2024 ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ହେଉଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ? ସରକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋଚନାରେ କହିଲେ ଯେ ଏପରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଜେଲ । ଗତକାଲି ANM ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିବେ ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହେଉ ଯାଉଛି । ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏପରି ହେଉଛି । ଆଗକୁ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।"
ଯୋଗ୍ୟ ଅଶାୟୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର:
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ପିଲାବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ହତାଶ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଆଶାୟୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ସହ ଏପରି ଖେଳ ନ ଖେଳନ୍ତୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତିକି ଅଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାତିଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।"
ଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଜବାବରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଅନିୟମିତତା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ହେଉ ବୋଲି ବୋଧେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଆମ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ପରୀକ୍ଷା ଚାହୁଁଛି । ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ । ଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯୁବ ବର୍ଗ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ । ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଲେଖିନଥିବା । ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ । ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ନବୀନ ବାବୁ ବିଚଳିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ କଥା ବୋଧେ ନବୀନ ଏଠି କହିଦେଇଛନ୍ତି ।"
