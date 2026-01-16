ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସସପେଣ୍ଡ ନେଇ ସସପେନ୍ସ; ବାପା ବିଜୟ କହିଲେ 'ମୁଁ ଚକିତ, ନିଲମ୍ବନ ପଛରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ'
ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର । କହିଲେ ନିଲମ୍ବନ ପଛରେ ଥାଇପାରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁଇ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ନୀତିଗସ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ଵାସଘାତକ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କ’ଣ ସେହି ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ । ଗତ ୨୪ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସେମିତି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସନାତନ କହିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି ।
ବିଜେଡିରେ ସସପେଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ କିଛି ପରଦା ପଛରେ ଘଟୁଛି । ରାଜ୍ୟ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅଣ ବିଜେପି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା । ଯାହାର ସ୍ଥାନ ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି । ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅଣ ବିଜେପି ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବାକୁ ବିଜୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ସମେତ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ତଥା ପୁରୁଣା ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଭେଟୁଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଜୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
୨୦୦୨ରେ ବିଜେଡିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ନାଟକିଅ ଭାବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୦୨ରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୦୨ରେ ନବୀନଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ବା ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ୱତେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେଡିର ୧୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନବୀନ କାହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିନଥିଲେ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ମିଳିତ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା । ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪ ଟି ଆସନ ଫାଙ୍କା ହେଉଛି । ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ବିଜେପି ଦୁଇ ଓ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ସିଟ ପାଇବ । ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ୨୦୦୨ ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ । ପଛରେ ରହି ଗୋଟି ଚଳେଇଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ।
ସେପଟେ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର । ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଭଳି ଭାବେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମୁଁ ଚକିତ । ଚାଲି ନଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନିଲମ୍ବନର କାରଣ କଣ ଥିଲା କେମିତି ଜାଣିବୁ । ନିଲମ୍ବନ ପଛରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଦରକାର । ଅରବିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ । ଗତକାଲି ପୁଅ ସହିତ ୧୫ ମିନିଟ ଧରି କଥା ହୋଇଥିଲି । ସିଏ ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିବ କହୁଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଠିକ ହେବନାହିଁ । ନବୀନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିଥାଆନ୍ତି । ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ନବୀନ । କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି । ନିଲମ୍ବନ ପଛରେ ଥାଇପାରେ ଷଡ଼୍ଯନ୍ତ୍ର । କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ।