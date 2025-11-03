ETV Bharat / politics

କୋମନାରେ ନବୀନଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର:'ଭୋଟ୍ ଚୋରି ପରେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି, ବେଇମାନୀର ଜବାବ ଦେବ ନୂଆପଡ଼ା'

ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚାର । ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ । କହିଲେ 'ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସେବା କରିବି।'

Naveen Patnaik Nuapada Campaign
Naveen Patnaik Nuapada Campaign (ETV Bharat Odisha)
Naveen Patnaik Nuapada Campaign ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ବିଜେପି ସରକାର ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ହିରୋ, କାମରେ ଜିରୋ । ବିଜେପି ଗେମ୍‌ ଚେଞ୍ଜର ନୁହେଁ ନେମ୍‌ ଚେଞ୍ଜର । ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ପରେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି, ବେଇମାନୀର ଜବାବ ଭୋଟରେ ଦେବ ନୂଆପଡ଼ା’ । କୋମନା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଜି ନୂଆପଡା କୋମନା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ନୂଆପଡାରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ନବୀନ:

ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ । ସରଗରମ ନୂଆପଡା ମଇଦାନ । ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର । ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କୋମନା ବ୍ଲକର ତାରାବୋଡ଼, ଧାନମଣ୍ଡି ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବିରାଟ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚି଼ହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଜୟ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ବରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଭିଭାଷଣ:

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12ଟା 7 ସମୟରେ ତରବୋଡ଼ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ସମ୍ଭବ ପଡିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ନବୀନ । ଜୟ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ବରୀ କହି ଉଦବୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦବୋଧନରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗଠନରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ବିକାଶର ହିସାବ ଦେଲେ:

ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା । ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଲ ପିଇବା ପାଣି, ୧୦ ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୂରା ବଦଳି ଯାଇଛି ।’

‘ବିକାଶ ବନ୍ଦ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି’:

ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିକାଶ କାମ ପୂରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂରା ଭୁଶୁଡି ଯାଇଛି । ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଲାଣି । ଭାଇଚାରାର ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା ସୁନାମ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୀରବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଣିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା' ଆଜି ଋଣ ପାଉନାହାନ୍ତି । ୮ ମାସ ହେଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା' ଦରମା ପାଉ ନଥିବାରୁ ନବୀନ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସରକାର ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ହିରୋ । କିନ୍ତୁ କାମରେ ଜିରୋ । ଏ ସରକାର ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ନୁହେଁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜର । ରଙ୍ଗ ମରା ସରକାର ।’

ଭୋଟ ଚୋରି, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି:

ନବୀନ ଭାଷଣରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ୩୦୦ ୟୁନିଟ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୧୦୦ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ସାର, କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ, BSKY ଭଲ କି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଭଲ ଆଦି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା । ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ବାସୀ, ବିଜେଡି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ବେଇମାନି ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି । ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତାର ଜବାବ ନୂଆପଡାବାସୀ ଭୋଟରେ ଦେବେ ।

ସେହ୍ନାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଭୋଟ:

ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଥିଲେ ନବୀନ । ଏଥିସହ ମୋତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ମା’ର ସେବା ଜାରି ରଖିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ।

ଆସନ୍ତା 11ରେ ନୂଆପଡା ଭୋଟ୍‌:

ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନଭେମ୍ବର 14ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ଥିବାରୁ ନୂଆପଡାରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ । ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ କସରତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭୋଟ୍‌ ପାଇଁ ଅପିଲ୍‌ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କରିଥିଲା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଭୋଟ ମାଗୁଛି । ସେହିପରି ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କହି ଭୋଟ୍‌ ମାଗୁଛି । କାହାର ହେବ ନୂଆପଡା ତାହା ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଜଣାପଡିବ ।

ଏ ସଭାରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ଅବନୀ ଯୋଶୀ, ବିଧାୟକ ଅଧୀରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷଣ ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ଚି଼ହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର

