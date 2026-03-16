ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, 'ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି'
ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟିଂରେ ବିଜେଡିର 7 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କହିଲେ ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିଛି ।
Published : March 16, 2026 at 7:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କର ବାପାମାନେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିଛି-
କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କର ବାପାମାନେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିଛି । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
"ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ବିଜେପିର ଘୋଡା ବେପାର କଥା କହିଥିଲି । ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଅପରାଧୀ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ଏହା କହିବାକୁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର ଗଣତନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି ଓ କରୁଥିବ । ତେବେ ମୁଁ SCB କଟକ ଯାଉଛି । ସେଠି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବି । ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଜାଣିବାକୁ ଏପରି ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା," କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ବିଜେଡିର 7 ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ-
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ତାଲିକାରେ ଦେବୀରଂଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିଜେଡିର ୨ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂରେ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସନାତନ ମହାକୁଡ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର