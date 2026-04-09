ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ; ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ମହିଳା ବିଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ
ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ପାରିବାରିକ ନୁହେଁ, ଦଳୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 9, 2026 at 8:39 PM IST
Naveen Patnaik Delhi Visit ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ଠାରୁ ୬ ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ପାରିବାରିକ ନୁହେଁ, ଦଳୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ନେତା ଥିବା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ନେତା ଚୟନ, ସଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ସହ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲରେ ଦଳର ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ନବୀନ । ଏହା ସହ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ଭେଟିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।
ସସ୍ମିତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ:
ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ହେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ସସ୍ମିତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଆଜି ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ସସ୍ମିତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ସସ୍ମିତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ୬ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା:
ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ପଦରୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ସସ୍ମିତ ଇସ୍ତଫା କାହିଁକି ଓ କେବେ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଆଜି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ । ମଙ୍ଗଳବାର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ । ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ:
ସସ୍ମିତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳରେ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳରେ ଫାଟକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ନବୀନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ଚେହେରା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନବୀନ । ଏହା ସହ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭେଦ ଦୂର କରିବା ନବୀନ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ । ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଉପରେ ଦଳୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ରେ ବିଜେଡିର ଗତି କୁଆଡେ ?
ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ନବୀନଙ୍କ ଭେଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନରେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରୁ ସଂସଦର ତିନି ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରି ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆସନ୍ତା ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ । ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଗ୍ନୀ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନିକଟତର ହୋଇଛି ବିଜେଡି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲରେ ବିଜେଡିର ଗତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
କେନ୍ଦ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ:
ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବିଜେଡି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛି । ଏବେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଓ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୫ରୁ ୮୧୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନବୀନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ନଜର । ସେହିପରି ନବୀନ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ସହ ସେ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଏପ୍ରିଲ 16ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବେ ନବୀନ:
ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହୋଇଛି । ପ୍ରେମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ବାପା ତଥା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟ୍ଵିଷ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ନବୀନ ସେତେବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବେ ନା ଓଡିଶା ଫେରି ଆସିଥିବେ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ । ନବୀନ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ୪ ଦିନିଆ ଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର