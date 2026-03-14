ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ନବୀନଙ୍କ ଆରୋପ 'ବିଜେପି କରୁଛି ଘୋଡ଼ାବେପାର', କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଲା ଶାସକ ଦଳ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ । 'ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ା ବେପାର' ଚାଲିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Published : March 14, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 2:29 PM IST
NAVEEN PATNAIK ON HORSE TRADING ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ । ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା “ଘୋଡ଼ା ବେପାର” ଚାଲିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ' ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅପରାଧ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ । ' ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଆଜି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ନବୀନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର